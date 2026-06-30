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omniapres
30 Iunie 2026, 10:58
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Usatîi: Verișoarele Maiei Sandu au devenit principalul mecanism al schimbărilor de cadre

Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, a ironizat valul de demisii și schimbări de cadre care a cuprins în ultimele zile scena politică, în contextul scandalului legat de veniturile Anastasiei Taburceanu.

Usatîi: Verișoarele Maiei Sandu au devenit principalul mecanism al schimbărilor de cadre.
Usatîi: Verișoarele Maiei Sandu au devenit principalul mecanism al schimbărilor de cadre.

„Se pare că verișoarele președintelui au devenit cel mai eficient „mecanism” de remanieri în Republica Moldova”, a scris Usatîi pe rețelele sociale, fără a-și ascunde ironia, citează omniapres.md.

Politicianul a remarcat, de asemenea, că opoziția și presa poate au căutat căi prea complicate pentru schimbarea puterii, în timp ce răspunsul era la suprafață.

„Poate că opoziția și presa au căutat soluții prea complicate. Poate trebuia doar să urmărească arborele genealogic”, a declarat liderul „Partidului Nostru”.

Renato Usatîi a presupus că noile dezvăluiri legate de rudele șefei statului ar putea avea consecințe politice serioase pentru partidul de guvernământ.

„Dacă va apărea încă un scandal sau două similare, verișoarele vor deveni forța principală nu doar în destrămarea PAS, ci și în organizarea alegerilor parlamentare anticipate”, susține politicianul.

Reamintim că, pe fundalul scandalului legat de MoldATSA, și-a dat demisia șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, iar Radu Marian a demisionat din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie.

Sursă
omniapres
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