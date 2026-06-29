Мариан подал в отставку с должности председателя парламентской комиссии по экономике.

Об этом депутат PAS Раду Мариан сообщил в социальных сетях, отметив, что ситуация, сложившаяся вокруг проблем в компании MoldATSA ударила по доверию ко всей команде.

"Я беру на себя ответственность за то, что допустил ошибку в отношении человека, которого рекомендовал. Я не знал о злоупотреблениях в сфере зарплат, которые имели место. Сейчас ревизионная комиссия и Финансовая инспекция должны расследовать случаи финансовых нарушений", - написал депутат.

Мариан отметил, что осуждает подобные действия.

"Все эти годы я не отступал от ценностей, с которых начинал. Ошибки, безусловно, были, но в своей депутатской деятельности я работал честно. Это был трудный путь: я отвечал за координацию более чем 20 направлений, продвижение, анализ и принятие почти 500 законов и постановлений, включая укрепление энергетической независимости, поддержку бизнеса и интеграцию в экономическое пространство ЕС.

Я хочу верить, что сделал всё возможное для Республики Молдова и её европейского пути, даже если допускал ошибки. Но могу с чистой совестью сказать, что не преследовал скрытых интересов и не получал личной выгоды. Любой институт может проверить мои доходы, имущество и деятельность.

То, что произошло, стало для нас тяжёлым уроком. Мы не избегаем ответственности, наоборот — признаём ошибки и исправляем их. Я благодарю независимую прессу за то, что она указывает нам на недочёты.

Я объявляю, что подаю в отставку с должности председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, поскольку у меня есть две ключевые приоритетные задачи: вступление страны в ЕС и сохранение репутации команды, с которой мы достигли многого.

Единство и имидж команды, а также доверие граждан к нашему общему проекту важнее любой должности. Я продолжу работать как депутат, способствуя европейскому пути Республики Молдова к свободному и процветающему миру", - добавил Раду Мариан.

Напомним, генеральный директор Государственного предприятия по использованию воздушного пространства и обслуживанию воздушного движения MoldATSA Думитру Вангели был освобожден от занимаемой должности 22 июня. Он был отстранен от должности после журналистского расследования, в котором были поставлены под сомнение сведения о его обучении в канадской авиационной школе и трудовой деятельности в качестве пилота авиакомпании Air Canada. Сама авиакомпания заявила, что не располагает данными о его трудоустройстве.

Также резонанс вызвали вопросы, связанные с начислением завышенных зарплат, надбавок и премий в MoldATSA. В частности, согласно материалам расследования, речь идет о сотруднице отдела по связям с общественностью — двоюродной сестре Майи Санду, чьё ежемесячное вознаграждение составляло около 120 тыс. леев.

Позже стало известно, что Вангели на эту должность рекомендовал Раду Мариан, с которым они были знакомы с детства.

Стоит отметить, что президент Майя Санду выступила в защиту депутата, заявив, что никаких подозрений в его отношении нет.

«Раду пришел с лучшими намерениями, и я не могу его ни в чём заподозрить, потому что он никогда лично не извлекал выгоды из этих вещей. Это был человек из диаспоры, с хорошим резюме, который хорошо показал себя на собеседовании. Всё выглядело довольно хорошо», — сказала глава государства.

По словам президента, если бы Раду Мариан или другие люди знали, что скрывается за этим, кандидата бы не повысили до этой должности.

«Никто не намеревался его навязывать. Очевидно, его бы не повысили в должности, если бы знали, что скрывается за этим», — сказала Майя Санду.

Глава государства настаивала на том, что в данном случае имели место институциональные сбои и недостатки в проверке со стороны ответственных структур, в том числе в процессе контроля и мониторинга деятельности государственного предприятия.