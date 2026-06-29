Глава АПС Роман Кожухарь подал в отставку после скандала с MoldATSA.

Руководитель Агентства публичной собственности Роман Кожухарь объявил о своей отставке на фоне скандала, связанного с MoldATSA.

В своём заявлении он отметил, что в рамках полномочий АПС была проведена дополнительная проверка решений и документов, связанных с деятельностью предприятия. По его словам, несмотря на то, что вопросы оплаты труда относятся к компетенции исполнительного органа компании, масштаб принятых решений потребовал более тщательного анализа со стороны агентства.

Кожухарь подчеркнул, что берёт на себя ответственность за ситуацию, отметив, что в течение всего мандата руководствовался принципами прозрачного и ответственного управления государственным имуществом.

«Из уважения к этим ценностям и для защиты имиджа учреждения и команды я решил подать в отставку», — заявил он.

Он также выразил обеспокоенность репутацией сотрудников агентства и подчеркнул важность продолжения европейского курса страны, укрепления государственных институтов и эффективного управления публичными активами.

В заявлении экс-глава АПС поблагодарил сотрудников ведомства и других государственных структур за работу и отметил ряд достижений, достигнутых за время его руководства. Среди них — возвращение Кишинёвского аэропорта под управление государства, регистрация более 6 тысяч земельных участков, запуск Moldova HiTech Park, продвижение реформ в сфере госпредприятий, а также возобновление процессов приватизации и реструктуризации.

Он призвал команду продолжать реформы и подчеркнул необходимость укрепления государственных институтов и повышения эффективности управления государственными активами.