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omniapres
23 Iunie 2026, 14:11
9 267
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Costiuc cere anchetă penală după acuzațiile privind dispariția grantului de 3 milioane de euro de la Eurocontrol

Deputatul Vasile Costiuc, liderul Partidului Democrația Acasă, a depus un denunț la Procuratura Generală și a cerut verificarea informațiilor privind presupusa dispariție a unui grant de 3 milioane de euro.

Costiuc cere anchetă penală după acuzațiile privind dispariția grantului de 3 milioane de euro de la Eurocontrol.
Costiuc cere anchetă penală după acuzațiile privind dispariția grantului de 3 milioane de euro de la Eurocontrol.

Grantul a fost acordat Republicii Moldova de către Eurocontrol pentru susținerea activității întreprinderii de stat MoldATSA, informează omniapres.md.

Politicianul susține că a decis să sesizeze procurorii după declarațiile făcute în spațiul public de fostul director al MoldATSA, Sorin Stati.

„Ieri, în spațiul public, s-a vorbit într-un studio TV că au dispărut 3 milioane de euro. Ca să nu rămânem doar cu indignarea pe rețelele de socializare, vreau să solicit procurorului general să inițieze o anchetă și să ne spună dacă s-au furat banii”, a declarat Costiuc.

În cadrul emisiunii „Puterea a Patra”, fostul director al MoldATSA, Sorin Stati, a afirmat că cele 3 milioane de euro acordate de Eurocontrol în anul 2022 ar fi dispărut. Potrivit acestuia, informația i-ar fi fost comunicată de fostul administrator al întreprinderii, Dumitru Vangheli.

Fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, al cărui nume a fost de asemenea menționat în contextul acestor dezvăluiri, a declarat că această informație este falsă, iar toate fondurile primite prin acest grant au fost auditate.

Grantul de 3 milioane de euro a fost aprobat de Fondul de Solidaritate Voluntară al Eurocontrol în noiembrie 2022. Banii erau destinați acoperirii cheltuielilor de personal, formării profesionale și altor costuri necesare pentru asigurarea continuității serviciilor de navigație aeriană, după reducerea drastică a traficului aerian provocată de războiul din Ucraina.

Sursă
omniapres
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