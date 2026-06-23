Fostul director al MoldATSA: Grantul de 3 milioane de euro oferit de Eurocontrol „a dispărut”.

Fostul director MoldATSA, Sorin Stati, susține că grantul de 3 milioane de euro oferit Republicii Moldova de Eurocontrol în 2022 pentru susținerea activității întreprinderii în perioada de criză „a dispărut”.

Despre aceasta a declarat Sorin Stati în cadrul emisiunii Puterea a Patra. În replică, fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, a afirmat că această informație este falsă, informează unimedia.info.

„Eurocontrol a alocat aceste 3 milioane de euro întreprinderii deoarece vânzările scăzuseră drastic, iar angajații aveau probleme cu achitarea salariilor. Dumitru Vangheli m-a informat că acești bani au venit și au dispărut”, a declarat Sorin Stati.

— Vangheli v-a spus personal că banii destinați susținerii MoldATSA în perioada de criză au dispărut?

— Da. El a discutat cu Oleg Popșoi, iar acesta i-a spus să nu se implice în situația dată, deoarece situația este gestionată de Andrei Spînu”, a spus Stati.

El a spus că i s-a adresat cu întrebarea cum ar putea fi „camuflați” acești 3 milioane de euro. El a precizat că situația ar fi fost gestionată de Andrei Spînu, iar transferurile s-ar fi făcut prin colaborare cu un fost deputat PAS, consătean al lui Andrei Spînu.

„Eu i-am spus că sunt două soluții: fie te duci la Andrei Spînu și îi spui că este o problemă și să o rezolve, fie depui denunț la Procuratură”, a menționat Stati.

Contactat de Unimedia, fostul ministru al Infrastructurii, Andrei Spînu, a declarat că afirmațiile sunt „false”.

„Totul poate fi ușor de verificat prin solicitarea informațiilor exacte de la MoldATSA referitor la suportul Eurocontrol din acea perioadă”, a menționat Spînu.

La 18 iunie, directorul MoldATSA, Dumitru Vangheli, a fost suspendat din funcție, după o investigație privind legalitatea și autenticitatea actelor pe care le-a depus în dosarul de concurs pentru șefia instituției. Agenția Proprietății Publice a anunțat că a inițiat o anchetă, inclusiv pe „aspecte care vizează activitatea managerială în cadrul întreprinderii”. Ulterior s-a anunțat că acesta a fost demis.

La 15 iunie, fostul prim-ministru Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al MoldATSA.