Спыну: Средства Eurocontrol были проверены и прошли аудит.

Бывший министр инфраструктуры Андрей Спыну отреагировал на скандал в MoldATSA после появления в публичном пространстве обвинений о предполагаемом исчезновении гранта в размере трех миллионов евро, предоставленного Eurocontrol.

Спыну утверждает, что видит «попытки втянуть его» в это дело, и напомнил, что не занимает должность министра инфраструктуры с ноября 2024 года, сообщает omniapres.md

«Все лица, которые получают необоснованную зарплату, должны быть немедленно уволены, независимо от степени родства», — заявил бывший вице-премьер.

Комментируя ситуацию с бывшим директором MoldATSA Думитру Вангели, Спыну утверждает, что тот должен понести ответственность, если подтвердится, что он подделал данные в резюме.

«Если Думитру Вангели подделал информацию в CV, тогда он должен ответить. То, что я видел в публичном пространстве с его стороны, далеко не убедительно», — заявил бывший министр.

Что касается обвинений по поводу гранта Eurocontrol в размере трех миллионов евро, Андрей Спыну утверждает, что эти средства были проверены.

«Все ресурсы, выделенные Eurocontrol для выплаты зарплат и внедрения оборудования CAT3, были полностью аудированы и проверены Eurocontrol», — заявил он.

Также бывший министр призвал руководство MoldATSA опубликовать всю информацию об использовании средств Eurocontrol, включая суммы переводов и произведённые расходы.

Реакция Андрея Спыну последовала после того, как бывший директор MoldATSA Сорин Стати заявил в телепередаче, что три миллиона евро, выделенные Eurocontrol Республике Молдова в 2022 году, якобы «исчезли». Позже лидер партии Democrația Acasă Василе Костюк сообщил, что подал заявление в Генеральную прокуратуру и потребовал начать расследование по этому делу.