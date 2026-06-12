Rețelele sociale din Canada vor fi obligate să protejeze copiii de conținutul dăunător.

Documentul va obliga serviciile online să răspundă pentru combaterea conținutului dăunător, transmite report.az.

Proiectul de lege prevede crearea unui sistem de reglementare și responsabilitate pentru platformele online care operează în Canada. Serviciile vor fi obligate să evalueze riscurile de a provoca daune utilizatorilor, să ia măsuri pentru reducerea acestora și să reacționeze la amenințările apărute.

În plus, platformele vor trebui să asigure transparența activității lor față de societate și autoritatea de reglementare, inclusiv în ceea ce privește protecția utilizatorilor, în special a copiilor și a persoanelor vulnerabile.

Documentul va obliga, de asemenea, rețelele sociale și serviciile de chat-bot bazate pe inteligență artificială să implementeze mecanisme de protecție a minorilor în funcție de vârstă.

„Aceasta va include obligații privind implementarea unui design mai sigur al serviciilor, reducerea riscurilor pentru copii, limitarea expunerii la conținut dăunător și interacțiuni online periculoase, precum și prevenirea accesului minorilor la materiale pornografice”, se arată în comunicat.

Pentru rețelele sociale, proiectul de lege prevede interzicerea creării de conturi de către copiii sub 16 ani. Totuși, autoritatea de reglementare va putea face excepții pentru anumite platforme, dacă va considera că măsurile lor de protecție a copiilor sunt suficiente.

Legea se va aplica pentru șapte categorii de conținut dăunător, inclusiv materiale legate de violența sexuală asupra copiilor, incitarea la auto-vătămare, hărțuirea copiilor, violența, instigarea la ură, terorismul și extremismul violent, precum și distribuirea materialelor intime fără consimțământ.

Obligațiile platformelor vor fi grupate în trei direcții: comportament responsabil, protecția copiilor și asigurarea inaccesibilității anumitor tipuri de conținut.

Rețelele sociale, serviciile de streaming și platformele pentru conținut destinat adulților vor trebui să identifice și să minimizeze riscurile, să implementeze funcții de design sigur, să marcheze conținutul creat cu ajutorul inteligenței artificiale, să publice planuri de securitate digitală, să ofere utilizatorilor instrumente de blocare și reclamații, precum și să se supună supravegherii unui regulator independent.

Pentru a controla respectarea noilor cerințe, proiectul de lege prevede crearea Comisiei Canadiene pentru Securitate Digitală.