NATO discută întărirea urgentă a apărării împotriva dronelor pe flancul estic.

Țările NATO și UE discută activ întărirea apărării împotriva dronelor pe flancul estic al Alianței, din cauza creșterii numărului de incidente cu drone în apropierea Rusiei și Belarusului. Potrivit Politico, statele baltice, Polonia, România și Finlanda sunt deosebit de îngrijorate, considerând amenințarea din partea dronelor tot mai serioasă, transmite rbc.ua.

În ultimele luni, în regiune au fost înregistrate în mod repetat cazuri de apariție a unor drone necunoscute, precum și încălcări ale spațiului aerian al țărilor NATO.

În acest context, aliații iau în considerare desfășurarea accelerată a sistemelor de supraveghere, radarelor, mijloacelor de război radioelectronic și altor tehnologii pentru detectarea și interceptarea dronelor. De asemenea, se discută o coordonare mai strânsă între statele membre NATO și UE.

Una dintre inițiative este crearea așa-numitului „zid de drone” de-a lungul graniței estice a UE și NATO. Proiectul prevede utilizarea unei rețele de senzori, sisteme de monitorizare și drone pentru controlul permanent al spațiului de frontieră.

Totodată, în rândul țărilor europene nu există un consens deplin privind implementarea acestor planuri. Unele state susțin introducerea rapidă a noilor măsuri de securitate, în timp ce altele exprimă îngrijorări din cauza costurilor proiectelor, dificultăților tehnice și posibilei suprapuneri a funcțiilor NATO.

Anterior, liderii țărilor de pe flancul estic al Alianței au declarat deja necesitatea întăririi apărării antiaeriene și antirachetă, din cauza încălcărilor regulate ale spațiului aerian de către dronele rusești.