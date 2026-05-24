Golovatiuc: Criza din sectorul construcțiilor nu a fost depășită

Potrivit Biroului Național de Statistică, inclusiv în ceea ce privește construcțiile noi, s-a înregistrat o scădere de 7%, la reparațiile capitale – de 24%, la construcțiile inginerești – de 6%, iar la clădirile industriale – de 28%, transmite noi.md.

Totodată, volumul construcțiilor rezidențiale a crescut cu 2,8%. Piața imobiliară din Chișinău traversează o scădere accentuată a numărului de tranzacții.

După cum a menționat doctorul în științe economice Vladimir Golovatiuc, în ciuda acestei creșteri, construcția locuințelor în primul trimestru al anului 2024 a fost cu 43% mai mică față de volumul din primul trimestru al anului 2021.

Volumul total al lucrărilor de construcții în primul trimestru al anului 2024 a fost cu 17% mai mic față de volumul din primul trimestru al anului 2021, inclusiv construcțiile noi cu 32% mai puțin.

„Din această cauză, se poate afirma că criza din domeniu nu a fost depășită. În cinci ani nu s-a reușit compensarea declinului în construcții, în special în construcția locuințelor, care a avut loc în anii 2022-2024”, a subliniat Vladimir Golovatiuc.