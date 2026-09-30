Autoplaza : Hyundai Tucson, Toyota RAV4 și Volkswagen Tiguan - ce crossover să alegi Ⓟ

Clasa medie de SUV este cea mai competitivă de pe piață, iar între cele trei bestselleruri ale ei alegerea nu e simplă.

Coreeanul Hyundai Tucson mizează pe dotare și design, japonezul RAV4 – pe sistem hibrid și fiabilitate, germanul Tiguan – pe comportament la drum și tracțiune integrală. Mai jos urmează o comparație concretă după dimensiuni, tehnică, fiabilitate și cost de deținere, ca să fie clar cui i se potrivește fiecare model.

Trei crossovere din aceeași clasă: Tucson, RAV4 și Tiguan pe scurt

Toate trei automobilele sunt apropiate ca dimensiuni, dar croite pentru priorități diferite. Modelul coreean (circa 4,5 m) este prezent pe piața locală în variantă rulată și atrage prin cel mai bogat pachet tehnologic raportat la preț: ecrane mari, sisteme de asistență generoase, gamă largă de motoare. Cel mai mare din trio este RAV4 (circa 4,6 m): disponibil și nou, și rulat, iar atuul lui sunt sistemele hibride economice și cea mai bună tracțiune integrală din clasă pentru off-road ușor. Mai aproape de șofer este Tiguan (circa 4,5 m): comportament precis, motoare TSI și TDI cu cutia robotizată DSG, tracțiune integrală 4Motion și chiar versiunea prelungită cu șapte locuri Allspace.

Pe scurt, situația se rezumă așa: Tucson - dotare, RAV4 - economie și fiabilitate, Tiguan - dinamică și versatilitate. Toate trei au primit cinci stele Euro NCAP și sunt bine cunoscute în service-uri auto, ceea ce înseamnă că întreținerea și piesele nu vor fi o problemă.

Dimensiuni, interior și portbagaj: care este mai încăpător

Diferența de lungime e mică: în frunte se află Toyota RAV4 (circa 4,6 m), Tucson și Tiguan se mențin în jur de 4,5 m. La portbagaj situația e alta: la Tucson circa 620 de litri, la Tiguan circa 615, la RAV4 circa 580 – adică Tucson și Tiguan sunt mai practice ca volum, deși RAV4 este avantajat de încărcarea comodă și garda la sol înaltă (circa 190 mm față de 170–180 la rivali).

Bancheta din spate este cea mai spațioasă la Tucson, datorită ampatamentului mare, iar Tiguan este singurul care oferă versiunea cu șapte locuri Allspace – un plus important pentru o familie numeroasă. Prin geometria caroseriei se remarcă RAV4: consolele scurte și garda la sol decentă sunt utile pe drumuri neasfaltate și iarna. Calitatea asamblării și a materialelor este, de regulă, puțin mai bună la Tiguan, în timp ce Tucson compensează prin numărul de ecrane și opțiuni, iar RAV4 – prin practicitate și rezistența plasticului.

Motoare, cutii de viteze și tracțiune la fiecare model

Aici diferă cel mai mult. În jurul sistemului hibrid este construit RAV4: un 2,5 litri aspirat cu motor electric (circa 218 CP), o transmisie lină e-CVT și tracțiune integrală la care puntea spate este antrenată de un motor electric separat; consumul urban se menține în jur de 5–6 litri. Are și o versiune plug-in de peste 300 CP, cu încărcare de la priză. Volkswagen Tiguan mizează pe tehnica tradițională: benzină turbo TSI și diesel TDI cu cutia rapidă robotizată DSG, iar tracțiunea integrală mecanică 4Motion se potrivește cel mai bine pentru mersul sigur pe autostradă.

O mențiune separată merită Tiguan eHybrid, plug-in hribridul al modelului, una dintre cele mai populare versiuni ale sale din ultimii ani pe piața din Moldova și din Europa, pe care cumpărătorii o caută adesea în mod special. Benzina 1.4 TSI lucrează împreună cu un motor electric, în total circa 245 CP, bateria de aproximativ 13 kWh asigură 40–50 km de mers pe curent în condiții reale, iar încărcarea completă de la o priză obișnuită durează circa 5 ore. Versiunea are tracțiune față și cutie DSG cu 6 trepte, deci nu se combină cu 4Motion, dar pentru traseele urbane cu încărcare acasă este cea mai economică variantă de Tiguan.

Cea mai largă gamă o oferă Tucson: benzină, diesel, mild-hybrid și hibrid plug-in, tracțiune față sau integrală HTRAC. Pe scurt: RAV4 pentru economie, Tiguan pentru plăcerea condusului și autostradă, Tucson pentru cine vrea să-și aleagă motorul după gust. La remorcare este în frunte Tiguanul diesel cu 4Motion (până la aproximativ 2,5 tone la unele versiuni), în timp ce RAV4 hibrid este limitat la aproximativ 1,5–1,6 tone, important dacă plănuiești o remorcă.

Merită discutată separat și fiabilitatea pe piața second-hand. La Tiguan, principalul punct sensibil este cutia robotizată DSG, iar la motoarele pe benzină mai vechi din generațiile anterioare lanțul de distribuție: starea lor trebuie verificată prima, iar la eHybrid se adaugă capacitatea rămasă a bateriei de tracțiune. La Tucson se întâmplă ca cutia robotizată cu 7 trepte să fie sacadată la viteze mici, în schimb hibridul și motoarele aspirate obișnuite sunt fără probleme. RAV4 este aici un etalon: ansamblul hibrid e-CVT este considerat unul dintre cele mai rezistente, iar singurul „consumabil” tipic este bateria de tracțiune la mașinile cu rulaj foarte mare.

Dotări și echipări: prin ce diferă

Ca dotare, Tucson este de regulă mai bogat: deja la versiunile de mijloc se întâlnesc afișajul panoramic curbat, panoul de bord complet digital, ventilația scaunelor și sisteme de asistență dezvoltate – pentru aceiași bani, la concurenți un asemenea set adesea lipsește. Modelul german răspunde prin calitatea execuției și senzația premium a materialelor, dar pentru multe opțiuni trebuie să plătești suplimentar conform listei de prețuri. Poziția de mijloc, echilibrată, o ocupă RAV4 – e puternic la capitolul siguranță, pachetul Toyota Safety Sense fiind prezent standard la majoritatea versiunilor.

De reținut: structura dotării depinde mult de an și de piața de proveniență, de aceea același an de fabricație poate avea echipări vizibil diferite – lista de opțiuni necesare merită verificată pe fiecare mașină în parte.

Care dintre cele trei crossovere să-l alegi pentru nevoile tale

Pentru oraș și o familie orientată spre economie, alegerea logică este RAV4: hibrid, fiabilitate și cea mai bună valoare reziduală. Celor care vor maximum de dotare la un preț bun și un design proaspăt li se potrivește mai bine Tucson – cu condiția verificării atente a istoricului. Amatorii de condus și cei care merg des pe autostradă ar trebui să opteze pentru Tiguan, iar o familie numeroasă – pentru versiunea lui cu șapte locuri Allspace.

Și din punct de vedere al costurilor, situația e la fel de diferită. Cel mai ieftin de întreținut este de obicei modelul coreean; RAV4 e mai scump la achiziție, dar mai avantajos în exploatare datorită hibridului și își păstrează mai bine prețul la revânzare; Tiguan ocupă mijlocul și adaugă cheltuieli cu întreținerea DSG. Concluzia: RAV4 – fiabilitate și economie, Tucson – dotări la un preț bun, Tiguan – caracter și versatilitate. Cele trei modele pot fi comparate cu ușurință în stocul disponibil la Autoplaza, astfel încât să poți verifica mai simplu concluziile în raport cu ofertele și prețurile reale.