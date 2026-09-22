Oamenii de știință pun la îndoială „regula universală a celor opt ore de somn”.

Regula obișnuită potrivit căreia „un adult are nevoie de opt ore de somn” poate fi prea simplificată.

Cantitatea de somn necesară pentru o stare normală de bine depinde de vârstă, de particularitățile individuale și de regimul zilnic.

Despre acest lucru au relatat profesorii Universității din Surrey, Derk-Jan Dijk și Anne Skeldon, transmite theconversation.com.

Ideea somnului de opt ore s-a răspândit încă din secolul al XIX-lea, pe fondul conceptului „opt ore de muncă, opt ore de odihnă și opt ore de somn”. Totuși, studiile asupra oamenilor care trăiesc fără iluminatul artificial modern obișnuit arată că durata naturală a somnului poate fi mai mică.

„Un studiu a arătat că reprezentanții comunităților de vânători-culegători din Tanzania, Namibia și Bolivia dormeau, în medie, între 5,7 și 7,1 ore pe zi. Totodată, ei nu compensau somnul nocturn scurt printr-o odihnă îndelungată în timpul zilei și se trezeau în jurul răsăritului. O analiză recentă a estimat durata medie a somnului în societățile preindustriale la aproximativ 6,4 ore”, a declarat profesorul Dijk.

Oamenii de știință menționează că durata somnului poate fi influențată de climă, anotimp, condițiile de viață și alți factori, iar starea de sănătate a acestor oameni nu poate fi comparată direct cu cea a locuitorilor țărilor industrializate moderne.

„Datele unor studii ample din țările dezvoltate nu confirmă nici ele necesitatea a exact opt ore de somn pentru toți. Unele lucrări asociază cei mai favorabili indicatori de sănătate cu aproximativ 6,4–7,8 ore de somn, iar durata optimă poate varia în funcție de sex și de alte particularități ale organismului. Totodată, atât lipsa cronică de somn, cât și somnul prea îndelungat sunt asociate cu diverse probleme de sănătate, inclusiv boli cardiovasculare și deteriorarea funcțiilor cognitive”, notează oamenii de știință.

În același timp, nu doar durata somnului este importantă — iluminatul artificial, culcarea târzie și programul neregulat pot perturba funcționarea ceasului biologic. Acest lucru este caracteristic mai ales studenților și persoanelor care lucrează în schimburi.

Potrivit lui Dijk și Skeldon, nu există o cantitate universală de somn pentru toți oamenii. Este mult mai important să se țină cont de propria nevoie de somn, de regularitatea acestuia și de posibilitatea de a se recupera pe deplin.