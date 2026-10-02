CarteVerde.md: Accident peste hotare cu o mașină din Moldova — ce trebuie să faci Ⓟ

Află ce trebuie să faci dacă ai un accident în străinătate, ce documente să colectezi și cum procedezi dacă ești vinovat sau păgubit. Consultă ghidul complet pentru accidente în baza asigurării Carte Verde.

Un accident rutier în străinătate poate transforma rapid o călătorie obișnuită într-o situație complicată. Pentru șoferii din Republica Moldova, câteva acțiuni făcute corect imediat după impact pot simplifica semnificativ documentarea accidentului și procesul ulterior de despăgubire.

Înainte de plecare este important să verifici dacă ai documentele mașinii valabile și dacă polița Carte Verde acoperă țările prin care urmează să circuli. Informații despre asigurările auto pentru călătoriile peste hotare pot fi găsite și pe CarteVerde.md.

Ce faci imediat după accident

Indiferent cine este vinovat, primele măsuri sunt asemănătoare.

Oprește vehiculul în siguranță, pornește luminile de avarie și semnalizează corespunzător locul accidentului. Dacă există persoane rănite, contactează imediat serviciile de urgență.

Accidentul trebuie documentat conform regulilor din țara în care s-a produs. În funcție de situație și de legislația locală, poate fi necesară intervenția poliției sau poate fi utilizată procedura de constatare amiabilă.

Fotografiile sunt foarte importante. Surprinde poziția vehiculelor, numerele de înmatriculare, avariile, marcajele rutiere și împrejurimile. Este recomandat să fotografiezi și documentele de asigurare ale celuilalt șofer.



Pentru procedura detaliată, detalii de contact, documentele care trebuie colectate, ce trebuie făcut pas cu pas și ce greșeli trebuie evitate, poate fi consultat ghidul complet pentru accidente produse peste hotare.

Dacă ești vinovat

Dacă accidentul s-a produs din vina ta, prezintă poliției și persoanei păgubite certificatul Carte Verde.

Asigurătorul care a emis polița trebuie informat despre accident în maximum 48 de ore. Transmite datele despre locul și momentul accidentului, vehiculele implicate și documentele disponibile.

Nu plăti despăgubiri direct persoanei păgubite din proprie inițiativă și nu începe reparația vehiculului fără coordonarea cu asigurătorul.

În cazul unui accident produs în afara Republicii Moldova, despăgubirea persoanei prejudiciate este gestionată prin mecanismele Sistemului Carte Verde, conform regulilor aplicabile în țara în care s-a produs accidentul.

Dacă ești păgubit

Dacă celălalt șofer este vinovat, încearcă să obții cât mai multe informații înainte de a părăsi locul accidentului:

• numele și datele de contact ale șoferului;

numele și datele de contact ale șoferului; • numărul de înmatriculare al vehiculului;

numărul de înmatriculare al vehiculului; • copia poliței RCA sau Carte Verde;

copia poliței RCA sau Carte Verde; • fotografii ale vehiculelor și ale locului accidentului;

fotografii ale vehiculelor și ale locului accidentului; • documentele întocmite de poliție sau constatarea amiabilă – obligatoriu.

Dacă există vătămări corporale, păstrează și documentele medicale, bonurile și facturile legate de tratament.

Ulterior, dosarul se soluționează potrivit legislației țării în care s-a produs accidentul, prin asigurătorul persoanei vinovate sau structurile corespunzătoare ale Sistemului Carte Verde.

Trei lucruri de reținut

Într-o situație de acest fel, cele mai importante reguli sunt simple: documentează cât mai bine accidentul, contactează autoritățile (Poliția, Ambulanța) atunci când situația o cere și informează în termen asigurătorul.

Este important și să verifici înainte de călătorie dacă polița Carte Verde este valabilă pentru destinația ta. Certificatul poate fi utilizat și în format electronic PDF, ceea ce simplifică prezentarea lui atunci când este necesar.

Dacă urmează să pleci peste hotare, poți cumpăra Cartea Verde online direct de la asigurător.