Oamenii de știință: Componentele răcoritoare din țigaretele electronice pot provoca aritmii.

Substanțele sintetice răcoritoare, adăugate în țigaretele electronice pentru a crea senzația de prospețime la inhalare, pot crește riscul tulburărilor de ritm cardiac.

La această concluzie au ajuns cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității Louisville, transmite ahajournals.org.

Oamenii de știință au studiat impactul componentelor răcoritoare populare WS-3 și WS-23 asupra sistemului cardiovascular. În cadrul experimentelor, șoarecii de laborator au inhalat aerosoli de țigări electronice cu nicotină și substanțe răcoritoare, precum și fără acestea. De asemenea, cercetătorii au analizat influența acestor compuși asupra celulelor inimii umane cultivate în laborator.

S-a constatat că toate componentele răcoritoare testate modificau variabilitatea ritmului cardiac, un indicator legat de funcționarea sistemului nervos vegetativ și de riscul bolilor cardiovasculare. Cel mai pronunțat efect a fost observat la substanța WS-23.

Adăugarea acesteia în compoziția țigărilor electronice a crescut de aproximativ trei ori numărul contracțiilor premature ale inimii la șoareci, comparativ cu expunerea la nicotină fără adaosuri răcoritoare.

De asemenea, cercetătorii au înregistrat accelerarea bătăilor inimii și modificări ale activității electrice a inimii, care pot contribui la dezvoltarea aritmiilor. Potrivit autorilor studiului, astfel de tulburări cresc potențial riscul unor afecțiuni periculoase ale ritmului cardiac și chiar oprirea bruscă a inimii.

Experimentele pe celulele inimii umane au arătat că, în condiții de stres hormonal, substanțele răcoritoare influențau de asemenea activitatea electrică a țesutului cardiac.

Autorii subliniază că adaosurile sintetice răcoritoare sunt utilizate pe scară largă în vape-urile moderne, deoarece atenuează gustul și fac procesul de fumat mai confortabil. Oamenii de știință consideră că siguranța acestora necesită studii suplimentare, iar normele actuale de reglementare a țigărilor electronice ar putea necesita revizuire.