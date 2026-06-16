theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
16 Iunie 2026, 22:32
1 649
Copiază linkul
Link copiat

Oamenii de știință: Componentele răcoritoare din țigaretele electronice pot provoca aritmii

Substanțele sintetice răcoritoare, adăugate în țigaretele electronice pentru a crea senzația de prospețime la inhalare, pot crește riscul tulburărilor de ritm cardiac.

Oamenii de știință: Componentele răcoritoare din țigaretele electronice pot provoca aritmii.
Oamenii de știință: Componentele răcoritoare din țigaretele electronice pot provoca aritmii.

La această concluzie au ajuns cercetătorii de la Școala de Medicină a Universității Louisville, transmite ahajournals.org.

Oamenii de știință au studiat impactul componentelor răcoritoare populare WS-3 și WS-23 asupra sistemului cardiovascular. În cadrul experimentelor, șoarecii de laborator au inhalat aerosoli de țigări electronice cu nicotină și substanțe răcoritoare, precum și fără acestea. De asemenea, cercetătorii au analizat influența acestor compuși asupra celulelor inimii umane cultivate în laborator.

S-a constatat că toate componentele răcoritoare testate modificau variabilitatea ritmului cardiac, un indicator legat de funcționarea sistemului nervos vegetativ și de riscul bolilor cardiovasculare. Cel mai pronunțat efect a fost observat la substanța WS-23.

Adăugarea acesteia în compoziția țigărilor electronice a crescut de aproximativ trei ori numărul contracțiilor premature ale inimii la șoareci, comparativ cu expunerea la nicotină fără adaosuri răcoritoare.

De asemenea, cercetătorii au înregistrat accelerarea bătăilor inimii și modificări ale activității electrice a inimii, care pot contribui la dezvoltarea aritmiilor. Potrivit autorilor studiului, astfel de tulburări cresc potențial riscul unor afecțiuni periculoase ale ritmului cardiac și chiar oprirea bruscă a inimii.

Experimentele pe celulele inimii umane au arătat că, în condiții de stres hormonal, substanțele răcoritoare influențau de asemenea activitatea electrică a țesutului cardiac.

Autorii subliniază că adaosurile sintetice răcoritoare sunt utilizate pe scară largă în vape-urile moderne, deoarece atenuează gustul și fac procesul de fumat mai confortabil. Oamenii de știință consideră că siguranța acestora necesită studii suplimentare, iar normele actuale de reglementare a țigărilor electronice ar putea necesita revizuire.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici