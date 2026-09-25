Oamenii de știință au numit o metodă neașteptată de determinare a vitezei îmbătrânirii

O imagine a retinei poate arăta cât de repede îmbătrânește de fapt o persoană — adică vârsta sa biologică, care poate fi diferită de cea din acte.

O rețea neuronală, antrenată pe zeci de mii de imagini, estimează vârsta după ochi cu o precizie de 2,5–2,7 ani, transmite link.springer.com.

Oamenii de știință de la Universitatea Națională din Seul au utilizat aproape 30 de mii de imagini ale retinei. Pe o parte dintre ele (circa 29,5 mii de imagini de la 7.535 de persoane), inteligența artificială a fost antrenată, iar pe un alt eșantion independent a fost verificată. Metoda a primit denumirea de „diferență de vârstă retiniană”: dacă „vârsta ochiului” depășește vârsta reală, acest lucru poate indica o îmbătrânire accelerată a organismului.

Retina este convenabilă deoarece este singurul loc unde vasele și țesutul nervos pot fi examinate direct, fără intervenție chirurgicală. S-a constatat că „vârsta ochiului” este sensibilă la starea de sănătate: diabetul îi adăuga în medie 2,52 ani, cataracta — 1,86 ani, degenerescența maculară legată de vârstă — 0,6 ani, iar fumatul — circa jumătate de an.

Oamenii de știință subliniază că persoanele de aceeași vârstă din pașaport îmbătrânesc foarte diferit — acest lucru este influențat de gene, stilul de viață și mediul înconjurător. Deocamdată, metoda este mai potrivită pentru evaluarea tendințelor în grupuri mari decât pentru un prognostic precis în cazul unei persoane aparte. Totuși, este un pas către o modalitate simplă și neinvazivă de monitorizare a îmbătrânirii: o simplă imagine a ochiului, care este oricum realizată la medicul oftalmolog, ar putea deveni într-o zi un indicator al stării generale a organismului și ar putea sugera unde merită intervenit din timp.

Vârsta biologică este o estimare a gradului de „uzură” a organismului, spre deosebire de vârsta calendaristică, aceeași pentru toți cei născuți în aceeași zi. Oamenii de știință caută de mult timp modalități simple de a o măsura — după sânge, piele, funcționarea creierului. Ochiul este deosebit de convenabil în acest sens: examinarea retinei este nedureroasă, durează câteva minute și face deja parte din controlul de rutină al vederii, astfel că metoda poate fi integrată cu ușurință, pe viitor, în controalele medicale obișnuite.