Oameni de știință: Un compus din afine și struguri ajută celulele musculare să ardă grăsimi.

Compusul natural a determinat celulele musculare să utilizeze lipidele acumulate drept sursă de energie.

Oamenii de știință japonezi au descoperit că polifenolul natural pterostilben, conținut în afine și struguri, poate regla metabolismul lipidic în celulele mușchilor scheletici. Studiul realizat de oamenii de știință sub conducerea conferențiarului Takakazu Mitani de la Universitatea Shinshu a arătat că acest compus vegetal previne degradarea proteinei vitale PPARδ, stimulând descompunerea și oxidarea grăsimilor la nivel celular. Rezultatele lucrării deschid noi perspective pentru combaterea miosteatozei — acumularea patologică de grăsime în mușchi. Studiul a fost publicat în Food Bioscience.

Problema miosteatozei devine tot mai actuală pe fondul răspândirii globale a diabetului zaharat de tip 2, obezității și tulburărilor metabolice asociate vârstei. Până în prezent, medicii practic nu dispuneau de medicamente aprobate cu acțiune țintită împotriva acumulării lipidelor în fibrele musculare. Acest lucru i-a determinat pe oamenii de știință să caute substanțe bioactive eficiente printre componentele alimentelor obișnuite.

Căutarea regulatorilor naturali ai metabolismului

În cadrul unui screening amplu al substanțelor fitochimice vegetale, biologii au testat o cultură de celule musculare de șoarece din linia C2C12. Cercetătorii au căutat o moleculă capabilă să reducă eficient conținutul excesiv de lipide din interiorul celulelor, fără a perturba procesele naturale de creștere și diferențiere celulară. Dintre zecile de candidați, cele mai impresionante rezultate au fost obținute cu pterostilben.

Analiza detaliată a arătat că polifenolul nu blochează pătrunderea acizilor grași în celulele musculare. În schimb, acesta accelerează eliberarea glicerinei în spațiul intercelular, ceea ce reprezintă un marker biochimic direct al hidrolizei active a trigliceridelor intracelulare. Totodată, în celule creștea brusc expresia genelor responsabile de oxidarea mitocondrială a acizilor grași: mușchii începeau să utilizeze grăsimea acumulată drept sursă de energie.

Protecția neașteptată a proteinei PPARδ

Regulatorul-cheie al arderii lipidelor în celule este receptorul PPARδ. Majoritatea medicamentelor sintetice aflate în dezvoltare îl activează direct, legându-se fizic de receptor. Totuși, pterostilbenul a blocat distrugerea proteinei PPARδ.

Încetinind degradarea moleculelor PPARδ, polifenolul din fructe de pădure a favorizat acumularea lor stabilă în citoplasmă și nucleu. Drept urmare, a crescut activitatea receptorului, care declanșează o cascadă de reacții ale metabolismului grăsimilor.

În pofida concluziilor promițătoare, autorii studiului îndeamnă la prudență: experimentele au fost efectuate până acum exclusiv in vitro, pe celule de șoarece. Beneficiul terapeutic al pterostilbenului pentru oameni urmează încă să fie demonstrat. Cu toate acestea, descoperirea oferă o fundamentare solidă pentru crearea unor noi produse alimentare funcționale și nutraceutice. În perspectivă, suplimentele alimentare pe bază de pterostilben pot deveni un mijloc accesibil de prevenire a distrofiei musculare și a sindromului metabolic la persoanele vârstnice și pacienții cu diabet.