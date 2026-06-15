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15 Iunie 2026, 07:00
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Consumul regulat de cafea poate reduce riscul de cancer mamar

Consumul regulat de cafea poate fi asociat cu o ușoară reducere a riscului de cancer mamar, în special la femeile aflate în postmenopauză.

Consumul regulat de cafea poate reduce riscul de cancer mamar.
Consumul regulat de cafea poate reduce riscul de cancer mamar.

La această concluzie au ajuns autorii unei recenzii și meta-analize publicate în revista Health Science Reports (HSR).

Cercetătorii au analizat datele a 31 de studii de cohortă dedicate legăturii dintre consumul de cafea și riscul de cancer mamar. Au fost examinate separat cafeaua cu cofeină, fără cofeină și consumul total al băuturii.

Analiza a arătat o tendință slabă, dar constantă de reducere a riscului de boală prin consumul regulat de cafea. Efectul cel mai pronunțat a fost observat la femeile aflate în postmenopauză – această perioadă marchează scăderea naturală a activității funcționale a ovarelor și încetarea menstruației.

Totodată, nici cafeaua fără cofeină, nici cofeina pură nu au demonstrat o legătură semnificativă cu riscul, ceea ce indică rolul altor componente ale băuturii.

Potrivit autorilor, efectul potențial protector al cafelei poate fi asociat nu cu cofeina, ci cu un complex de substanțe biologic active conținute în boabe. Printre acestea se numără polifenolii, inclusiv acizii clorogenici, precum și antioxidanții și compușii care influențează procesele inflamatorii și metabolismul.

„Totodată, studiul nu dovedește o relație cauzală – efectul cofeinei a rămas moderat. Pentru confirmarea rezultatelor sunt necesare cercetări suplimentare pe scară largă”, au concluzionat oamenii de știință.

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