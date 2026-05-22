A fost găsită o metodă simplă de a reduce efectele nocive ale nitraților în alimente.

Medicii și matematicienii canadieni de la Universitatea Waterloo au descoperit că vitamina C neutralizează activ moleculele potențial cancerigene care se formează în organism din cauza acumulării de nitrați. Aceasta explică de ce cercetările anterioare au oferit rezultate contradictorii privind pericolul acestor compuși. Studiul a fost publicat în comunicatul universității, transmite bb.lv.

Nitrații și nitriții sunt folosiți pe scară largă în agricultură ca îngrășăminte, dar și în producția de carne, în industrie și medicină. Ajungând în tractul digestiv, aceștia se transformă adesea în nitrozamine — substanțe toxice și cancerigene. Din acest motiv, în multe țări au fost impuse restricții privind conținutul lor în alimente. Totuși, până acum nu era clar de ce unele studii arătau un risc crescut de cancer, iar altele nu.

Cercetătorii au creat un model computerizat detaliat, care include glandele salivare, stomacul, intestinul și plasma sanguină, și au calculat ciclul compușilor de azot în organism. S-a constatat că viteza formării nitrozaminelor depinde nu doar de concentrația nitraților din alimente, ci și de cantitatea de vitamina C. Chiar și concentrațiile relativ scăzute de vitamina C reduc drastic acumularea compușilor cancerigeni de azot, diminuând astfel riscul de apariție a cancerului.

Riscul scade și mai mult dacă se iau suplimente alimentare cu vitamina C simultan cu alimente bogate în nitrați — acestea nu sunt doar legume și fructe, ci și produse din carne procesată. Astfel, contradicțiile din studiile anterioare se explică prin nivelul diferit de consum de vitamina C al participanților la experimente.