theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bb.lv logobb
22 Mai 2026, 16:12
16 134
Copiază linkul
Link copiat

A fost găsită o metodă simplă de a reduce efectele nocive ale nitraților în alimente

Medicii și matematicienii canadieni de la Universitatea Waterloo au descoperit că acidul ascorbic obișnuit poate neutraliza compușii periculoși care se formează în organism după consumul produselor cu nitrați.

A fost găsită o metodă simplă de a reduce efectele nocive ale nitraților în alimente.
A fost găsită o metodă simplă de a reduce efectele nocive ale nitraților în alimente.

Medicii și matematicienii canadieni de la Universitatea Waterloo au descoperit că vitamina C neutralizează activ moleculele potențial cancerigene care se formează în organism din cauza acumulării de nitrați. Aceasta explică de ce cercetările anterioare au oferit rezultate contradictorii privind pericolul acestor compuși. Studiul a fost publicat în comunicatul universității, transmite bb.lv.

Nitrații și nitriții sunt folosiți pe scară largă în agricultură ca îngrășăminte, dar și în producția de carne, în industrie și medicină. Ajungând în tractul digestiv, aceștia se transformă adesea în nitrozamine — substanțe toxice și cancerigene. Din acest motiv, în multe țări au fost impuse restricții privind conținutul lor în alimente. Totuși, până acum nu era clar de ce unele studii arătau un risc crescut de cancer, iar altele nu.

Cercetătorii au creat un model computerizat detaliat, care include glandele salivare, stomacul, intestinul și plasma sanguină, și au calculat ciclul compușilor de azot în organism. S-a constatat că viteza formării nitrozaminelor depinde nu doar de concentrația nitraților din alimente, ci și de cantitatea de vitamina C. Chiar și concentrațiile relativ scăzute de vitamina C reduc drastic acumularea compușilor cancerigeni de azot, diminuând astfel riscul de apariție a cancerului.

Riscul scade și mai mult dacă se iau suplimente alimentare cu vitamina C simultan cu alimente bogate în nitrați — acestea nu sunt doar legume și fructe, ci și produse din carne procesată. Astfel, contradicțiile din studiile anterioare se explică prin nivelul diferit de consum de vitamina C al participanților la experimente.

Sursă
bb.lv logobb
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici