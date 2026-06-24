Victima unui viol a recunoscut că a acuzat pe nedrept persoane nevinovate: Fratele meu m-a abuzat sexual.

O tânără care, la 14 ani, a fost violată de fratele ei biologic a recunoscut că, la cererea mamei, a învinuit persoane nevinovate. Moșul și verișorul ei sunt cercetați de aproape 10 ani, deși nu au nicio legătură cu infracțiunea.

„M-a violat de două ori, în zile diferite, eu fiind virgină. M-am zbătut, am țipat, dar nu m-a auzit nimeni. Nu am povestit apoi nimănui, pentru că îmi era frică, iar sarcina a fost descoperită abia la 7 luni”, a relatat tânăra, în emisiunea Verdict, cu Dorin Podlisnic, transmite unimedia.info.

De asemenea, ea susține că mama și concubinul acesteia au bătut-o și au obligat-o să depună plângere la Poliție împotriva unor rude care, de fapt, sunt nevinovate.

„M-am născut în satul Țolica, rn. Cantemir, la moment locuiesc în satul Dimitrova, același raion. Suntem 7 copii- doi frați și 5 surori. Tata a divorțat de mama când sora mai mică avea un an. Mama stă acasă”, a relatat Maria.

Violul a avut loc în 2016. Fratele ei avea atunci 17 ani. Lucra, iar Maria locuia temporar la o mătușă bolnavă, având grijă de ea.

„Într-o zi, fratele meu, fiind beat, a venit la mătușa și a început să mă lovească, să vorbească urât, apoi a făcut fapta care mi-a distrus viața total. Și anterior au fos momente când vorbea urât, mă bătea. Relațiile noastre nu erau bune, mereu ne certam, din orice răcnea, mă numea. Mamei m-am plâns de câteva ori, dar mi-a spus că suntem frați și ne vom înțelege”, își amintește tânăra.

Ea a povestit că inițial a depus plângere la Poliție pentru viol împotriva fratelui, dar după câteva zile mama și concubinul acesteia au forțat-o să-și schimbe declarația și să învinuiască persoane cu care aveau conflicte vechi.

„Nu vreau ca oameni nevinovați să stea în închisoare. Vinovatul trebuie să răspundă. Atunci eram mică, îmi era frică, nu înțelegeam ce spun. Acum am crescut și spun adevărul. Serghei S. și Ion H. sunt nevinovați”, afirmă Maria.

„Mătușa era la biserică. Fratele lucrase toată noaptea, a venit dimineața, a cerut ceva de mâncare, apoi a început să mă bată, m-a trântit pe pat și m-a violat. Am strigat, am încercat să fug, dar el a încuiat ușa și a luat cheile. Am vrut să-i spun mamei, dar nu am făcut-o, pentru că ea niciodată nu mi-a ținut apărarea. Și acum îl apără pe frate, spune că nu este capabil de așa ceva. Nu mă crede”, spune Maria.

Al doilea viol a avut loc după câteva zile. Mătușa iar nu era acasă. Fratele a bătut-o din nou și a abuzat-o. „M-am opus, apoi am cedat. Nu aveam ieșire. Era ca un nebun, cu ochii tulburi, mi-era frică că mă va omorî”, își amintește ea.

Episoadele au încetat când fratele mai mare l-a luat pe acesta într-un alt sat, iar mai târziu au plecat împreună în străinătate.

La circă o lună Maria a aflat că este însărcinată: „Aveam simptomele sarcinii, amețeli, îmi era rău tot timpul și mi-am dat seama că poate fi sarcină, dar nu am spus nimănui, pentru că mă temeam. Burtica nu prea se cunoștea, pentru că era mică. În a 7-a lună de sarcină, mi-a stat rău la școală, a fost chemată mama, m-au trimis la medic, mi s-au luat analizele și s-a aflat că sunt însărcinată”.

„Când i-am spus mamei, nu m-a crezut. Am născut pe 10 iunie 2017. Nașterea a decurs normal, copilul este sănătos. Dar în primele secunde nu puteam să mă uit la el, în fața ochilor îmi erau acele momente. Acum m-am descurcat. Copilul nu este vinovat”, spune Maria.

Fratele, aflând de sarcină de la mamă, a țipat furios la telefon că o va omorî dacă se întoarce. Mai târziu i-a trimis amenințări: „uită-te cum traversezi strada”, „dacă ajunge dosarul în judecată și pe el îl trag la răspundere, o să mă duc și eu după el ”, a amenințat copiii mai mici ai tinerei.

„Acum nu mai vorbesc cu fratele. Ceilalți frați și surori nu sunt nici ei de partea mea, nu cred că este capabil de așa ceva. Nimeni din familie nu mă susține”, recunoaște tânăra.

Reamintim că anterior unchiul fetei a povestit în podcastul „Verdict” cu Dorin Podlisnic că riscă 13 ani de închisoare pentru un viol pe care nu l-a comis.