Обвиняемый в изнасиловании заявляет о невиновности: тест ДНК показал 0%.

Сергей Синигур рискует получить 13 лет тюрьмы за изнасилование, которое по его словам, он не совершал.

После преступления его 14-летняя племянница забеременела. Мужчина заявляет, что прошёл ДНК-тест и полиграф, чтобы доказать свою непричастность, однако прокуратура настаивает на его виновности, сообщает unimedia.info

«Я не понимаю, почему так. Я предоставил все доказательства, уже почти 10 лет хожу по инстанциям, а меня хотят посадить без доказательств, судят на основании слов матери девочки», — заявил Сергей Синигур в передаче Verdict cu Dorin Podlisnic.

«В первом заявлении она обвинила брата»

По словам мужчины, изначально в деле фигурировал другой человек:

«Заявление в полиции появилось в марте 2017 года. Девочке стало плохо в школе, она пошла к врачу, и там выяснилось, что она беременна. Ей было 15 лет, а на момент насилия — 14. Она из района Кантемир. В первом заявлении в полицию она обвинила своего брата», — рассказал он.

«Меня “подставили” из-за старого конфликта»

Сергей утверждает, что обвинения связаны с давним конфликтом:

«Я думаю, причина в матери несовершеннолетней. У меня был конфликт с ней в 2012 году из-за 800 леев. После этого началась ссора. В 2016 году меня “подставили” с этим делом», — сказал он.

Он также утверждает, что в момент предполагаемого преступления находился за границей:

«Я был в Харькове, у бывшей жены. Потом мне позвонила племянница и сказала, что её брат задержан. Я не понимал, что происходит. Потом она сказала, что обвиняют и его, и меня. Я добровольно пришёл в полицию, я не был виновен».

«Обвинение основано только на словах»

По словам мужчины, в деле отсутствуют свидетели:

«В деле нет ни одного свидетеля. У меня взяли кровь, у Иона тоже. Он был исключён, а я нет. Это не доказательство», — заявил он.

«ДНК показал 0%»

Сергей утверждает, что прошёл экспертизы:

«Я попросил суд разрешить ДНК-тест, и результат показал 0%. Я сделал его за свои деньги», — сказал он.

Мужчина также утверждает, что прошёл проверку на детекторе лжи:

«Я прошёл полиграф. По результатам теста я не имел сексуальных отношений с моей племянницей. Я предоставил всё это», — отметил он.

«Даже сейчас я продолжаю бороться»

Сергей заявляет, что надеется на справедливое решение суда:

«Всё моё доверие — в судье. Это умный и серьёзный человек. Я верю, что он примет правильное решение и настоящий виновный будет наказан».

Он также утверждает, что предполагаемая жертва позже давала другие показания:

«Она рассказала, кто её изнасиловал, как это произошло и кто заставлял её давать показания против меня», — заявил он.

По словам мужчины, другой человек якобы признал вину:

«Он написал явку с повинной в прокуратуру Кантемира, но это не было принято во внимание. Он признался, что совершил это преступление», — сказал Сергей.

«Мне больно. Я потратил много денег, у меня семья и дети. Я пойду до конца. Только Бог и я знаем, через что я прохожу», — заявил он.

Комментарий прокуратуры Кантемира по этому делу журналистам получить не удалось.