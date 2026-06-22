Обвиняемый в изнасиловании заявляет о невиновности: тест ДНК показал 0%
Сергей Синигур рискует получить 13 лет тюрьмы за изнасилование, которое по его словам, он не совершал.
После преступления его 14-летняя племянница забеременела. Мужчина заявляет, что прошёл ДНК-тест и полиграф, чтобы доказать свою непричастность, однако прокуратура настаивает на его виновности, сообщает unimedia.info
«Я не понимаю, почему так. Я предоставил все доказательства, уже почти 10 лет хожу по инстанциям, а меня хотят посадить без доказательств, судят на основании слов матери девочки», — заявил Сергей Синигур в передаче Verdict cu Dorin Podlisnic.
«В первом заявлении она обвинила брата»
По словам мужчины, изначально в деле фигурировал другой человек:
«Заявление в полиции появилось в марте 2017 года. Девочке стало плохо в школе, она пошла к врачу, и там выяснилось, что она беременна. Ей было 15 лет, а на момент насилия — 14. Она из района Кантемир. В первом заявлении в полицию она обвинила своего брата», — рассказал он.
«Меня “подставили” из-за старого конфликта»
Сергей утверждает, что обвинения связаны с давним конфликтом:
«Я думаю, причина в матери несовершеннолетней. У меня был конфликт с ней в 2012 году из-за 800 леев. После этого началась ссора. В 2016 году меня “подставили” с этим делом», — сказал он.
Он также утверждает, что в момент предполагаемого преступления находился за границей:
«Я был в Харькове, у бывшей жены. Потом мне позвонила племянница и сказала, что её брат задержан. Я не понимал, что происходит. Потом она сказала, что обвиняют и его, и меня. Я добровольно пришёл в полицию, я не был виновен».
«Обвинение основано только на словах»
По словам мужчины, в деле отсутствуют свидетели:
«В деле нет ни одного свидетеля. У меня взяли кровь, у Иона тоже. Он был исключён, а я нет. Это не доказательство», — заявил он.
«ДНК показал 0%»
Сергей утверждает, что прошёл экспертизы:
«Я попросил суд разрешить ДНК-тест, и результат показал 0%. Я сделал его за свои деньги», — сказал он.
Мужчина также утверждает, что прошёл проверку на детекторе лжи:
«Я прошёл полиграф. По результатам теста я не имел сексуальных отношений с моей племянницей. Я предоставил всё это», — отметил он.
«Даже сейчас я продолжаю бороться»
Сергей заявляет, что надеется на справедливое решение суда:
«Всё моё доверие — в судье. Это умный и серьёзный человек. Я верю, что он примет правильное решение и настоящий виновный будет наказан».
Он также утверждает, что предполагаемая жертва позже давала другие показания:
«Она рассказала, кто её изнасиловал, как это произошло и кто заставлял её давать показания против меня», — заявил он.
По словам мужчины, другой человек якобы признал вину:
«Он написал явку с повинной в прокуратуру Кантемира, но это не было принято во внимание. Он признался, что совершил это преступление», — сказал Сергей.
«Мне больно. Я потратил много денег, у меня семья и дети. Я пойду до конца. Только Бог и я знаем, через что я прохожу», — заявил он.
Комментарий прокуратуры Кантемира по этому делу журналистам получить не удалось.