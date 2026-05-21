zdg
21 Mai 2026, 16:44
21 970
Val de escrocherii telefonice în Moldova: Prejudiciile depășesc 2 milioane de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 21 de cazuri de escrocherii telefonice, iar prejudiciile depășesc 2 milioane de lei. Totodată, alte 222 de tentative au fost raportate la timp și prevenite.

Oamenii legii atenționează că persoanele care vă telefonează pot folosi diferite pretexte pentru a obține date personale sau bancare, prin apeluri insistente sau mesaje SMS cu coduri de verificare, transmite zdg.md.

„După ce primiți un cod prin SMS, escrocii revin cu apeluri și încearcă să vă convingă să le oferiți informații confidențiale. În acest mod, puteți pierde sume importante de bani. Vă îndemnăm să rămâneți prudenți și să discutați cu părinții, bunicii și apropiații despre aceste metode de înșelătorie”, se arată în comunicat.

Anterior, IGP a informat că mai mulți cetățeni au fost contactați prin apeluri și mesaje, de persoane care pretind a fi angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor și ai companiilor Moldcell și Premier Energy sau curieri. Poliția a avertizat că acestea sunt scheme de escrocherie.

Reamintim în ultimele 24 de ore au fost înregistrate în țară 23 de cazuri de înșelăciune. În 18 dintre ele, victimele au transferat infractorilor sume mari de bani. Paguba totală a depășit 3,7 milioane de lei.

