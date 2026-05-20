Телефонные мошенники за сутки "развели" доверчивых граждан на 3,7 млн леев.

Их главная цель — получить доступ к банковским данным, личной информации или убедить людей перевести деньги.

По данным правоохранителей, за последние 24 часа в стране зарегистрировано 23 случая мошенничества. В 18 из них пострадавшие перевели злоумышленникам крупные суммы денег. Общий ущерб составил более 3,7 миллиона леев.

Случаи мошенничества были зарегистрированы в Кишинёве, Бельцах, Сороках и Унгенах.

Преступники используют разные схемы давления: сообщают о якобы подозрительных банковских операциях, проблемах с доставкой, задолженностях по услугам или необходимости срочно подтвердить личные данные. Во многих случаях людей убеждают назвать реквизиты банковских карт, коды подтверждения из SMS, пароли или срочно перевести деньги на «безопасный счёт».

Правоохранители напоминают, что ни одно государственное учреждение, банк или компания не требует по телефону сообщать данные карты, коды подтверждения, банковские пароли или срочно переводить деньги.

Граждан призывают быть особенно осторожными: при подозрительном звонке необходимо сразу прекратить разговор, самостоятельно связаться с организацией по официальным контактам и сообщить о случившемся в полицию.