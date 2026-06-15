Usatîi: Băncile verifică cetățenii, dar escrocii scot sute de mii de lei fără probleme.

„Pentru oamenii simpli, transferurile bancare sunt adesea blocate și verificate riguros. Însă, atunci când sute de mii de lei sunt scoase din sistem pentru a fi transmise escrocilor, nimeni nu pare să observe. Și asta în condițiile în care, așa cum spune BNM, circa 60% din escrocheriile realizate prin intermediul băncilor comerciale se fac prin numerar. Asta implică și curieri care vin cu punga la casa de schimb valutar…”, a declarat Renato Usatîi, citat de ziua.md.

Totodată, politicianul a punctat faptul că această problemă nu ar fi intrat nici azi în vizorul autorităților dacă anul acesta ar fi fost unul electoral. El susține că guvernarea a prins curaj abia acum, deoarece nu mai riscă să-și afecteze imaginea politică.

„Uitați-vă, ca să fie clar, deși diferite servicii operează cu cifre diferite, aceste scheme au loc în perioada 2022-2026. Motivul pentru care ne-am adunat astăzi, pentru care discutăm și am instituit o comisie de anchetă, este simplu: anul acesta nu avem niciun tip de alegeri în țară. Până acum, am avut alegeri în fiecare an și acest subiect a fost evitat de autorități pentru a nu deranja opinia publică”, a mai precizat Usatîi.

Amintim că vineri, 12 iunie, au avut loc audieri parlamentare cu privire la fraudele telefonice și online. Renato Usatîi a declarat că fraudele telefonice și online au depășit ca amploare „furtul miliardului” și Landromatul. În acest context, el a propus crearea de urgență a unui Centru Național Antifraudă, care să coordoneze în regim online și în timp real activitatea de prevenire a fraudelor, blocarea schemelor infracționale și informarea operativă a cetățenilor.