Усатый: Телефонное и онлайн-мошенничество превзошло «кражу миллиарда» и «Ландромат».

Необходимо в срочном порядке создать Национальный координационный антифрод-центр, который будет в режиме онлайн и в реальном времени координировать меры по предотвращению, блокировке мошеннических схем и информированию граждан, передает rupor.md

Заявления были сделаны председателем «Нашей партии» Ренато Усатым в ходе публичных слушаний, посвящённых телефонному и онлайн-мошенничеству.

Ренато Усатый отметил, что реальный ущерб от телефонных и цифровых мошенничеств значительно превышает официально озвученные данные, а число пострадавших в десятки раз больше. Чтобы справиться с этим всё более сложным и масштабным явлением, необходимо срочно создать Национальный координационный антифрод-центр, который будет заниматься предотвращением, борьбой с мошенничеством и информированием граждан о телефонных и цифровых схемах обмана.

По его словам, структура должна объединить специалистов по кибербезопасности, представителей Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и других профильных ведомств, чтобы иметь возможность действовать в режиме онлайн и в реальном времени. Он считает, что центр должен обеспечивать не только оперативную блокировку мошеннических схем, но и проведение информационных кампаний для населения на румынском и русском языках.

«Телефонное и онлайн мошенничество превзошло по своим масштабам «кражу миллиарда» и «Ландромат», потому что реальные цифры ущерба от телефонного и онлайн-мошенничества далеко не совпадают с официальными. Если не будет создан этот координационный центр, чтобы меры принимались онлайн и в реальном времени, мы и дальше будем сталкиваться с теми же проблемами и теми же жертвами», — заявил председатель «Нашей партии».

Также Ренато Усатый обратил внимание, что многих жертв мошенники впоследствии вовлекают в преступные схемы, превращая их в «курьеров».

«Процесс, при котором жертвы телефонного мошенничества в Молдове становятся соучастниками новых преступлений, приобрёл массовый характер. Почему сегодня никто не говорит людям, что многие из них, сами того не понимая, становятся участниками этих преступных групп? После обмана им поступают предложения от тех же мошенников, и они начинают работать „курьерами“, потому что им обещают вернуть потерянные деньги», — отметил Ренато Усатый.

Он также призвал ужесточить законодательство, предусматривающее суровую ответственность за незаконную продажу SIM-карт и банковских счетов, заявив о намерении представить властям подробные предложения по внедрению этих мер.

«Мы должны действовать на опережение. Потому что при регулировании предоплаченных SIM-карт появится чёрный рынок, аналогичный рынку незаконно продаваемых банковских счетов. Поэтому мы должны изменить законодательство так, чтобы быть на шаг впереди», — подчеркнул он, добавив необходимость введения уголовной ответственности для тех, кто способствует подобным схемам.

Ренато Усатый также выразил недоумение по поводу отсутствия на консультациях представителей Службы информации и безопасности (СИБ), хотя именно они должны были представить меры противодействия. По его словам, силовые органы — Генеральный инспекторат полиции и Генеральная прокуратура — представили лишь констатацию фактов.

«Они говорят нам о жертвах, о делах, о расследованиях, о проблемах, с которыми сталкиваются. Но они должны говорить нам о контрмерах. Власти должны максимально серьёзно подойти к вопросу предотвращения этой мошеннической деятельности, которая лишает людей последних денег», — подытожил председатель «Нашей партии».