logos.press.md
18 Mai 2026, 07:54
10 394
Ukrenergo planifică să conecteze sistemele energetice ale Ucrainei și României prin Moldova

NEK Ukrenergo analizează posibilitatea extinderii conexiunilor electrice interstatale, care pe termen lung ar putea combina sistemele energetice ale Ucrainei și României prin Moldova.

Despre aceasta se menționează în comunicatul de presă al „Ukrenergo”. Problemele dezvoltării infrastructurii energetice au fost discutate în timpul întâlnirii conducerii „Ukrenergo” cu Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă, scrie logos-pres.md.

În centrul negocierilor a fost pregătirea pentru următorul sezon de toamnă-iarnă, consolidarea rezilienței sistemelor energetice și integrarea ulterioară a piețelor de energie electrică ale Ucrainei și Republicii Moldova în spațiul energetic european.

„În prezent, pentru „Ukrenergo” și colegii noștri moldoveni este foarte actuală problema pregătirii pentru iarna următoare. De asemenea, este important pentru noi să creștem capacitatea tehnică a legăturilor noastre interstatale, ceea ce necesită construirea de noi linii electrice. Avem proiecte absolut clare, a căror implementare va permite consolidarea legăturilor interstatale între Ucraina și Republica Moldova, iar pe termen lung – și cu România. Aceasta va întări, de asemenea, reziliența noastră comună și va extinde posibilitățile de echilibrare a sistemelor energetice din regiune”, a menționat președintele consiliului de administrație al „Ukrenergo”, Vitalii Zaicenko.

La rândul său, Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirilă, și-a exprimat recunoștința pentru reacția operativă a părții ucrainene în situații de urgență și a subliniat importanța continuării cooperării bilaterale în domeniul energetic, mai ales având în vedere interconectarea sistemelor energetice ale celor două țări.

Sistemele energetice ale Ucrainei și Republicii Moldova au fost sincronizate cu rețeaua Europei continentale (ENTSO-E) la 16 martie 2022. În prezent, o problemă stringentă pentru NEK „Ukrenergo” și Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” este și integrarea pe piața europeană comună a energiei electrice. Aceasta necesită atât modificări legislative, cât și implementarea unor soluții tehnice.

Părțile au discutat, de asemenea, încheierea unor acorduri privind furnizarea de asistență de urgență în cazul surplusurilor de energie electrică în sistemele energetice, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra calității echilibrării acestora în Ucraina și Republica Moldova.

În plus, în timpul întâlnirii dintre Vitalii Zaicenko și Victor Chirilă a fost abordată problema reglementării serviciilor pentru liniile electrice care traversează granița ucraineano-moldovenească.

Sursă
logos.press.md
