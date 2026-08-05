Președintele consiliului obștesc „Pentru o Patrie Liberă”, Igor Tulancev, a criticat autoritățile Moldovei în urma interdicției de a intra pe teritoriul țării a artiștilor ruși și a contactelor cu reprezentanții „Talibanului”.

„Vă imaginați, Leonid Agutin, Klava Koka, Bаstа și Liusea Cebotina sunt, pentru autoritățile din Moldova, mai periculoși decât „Talibanul”.

Pentru că, potrivit regimului Maiei Sandu, acești cântăreți nu pot vizita Moldova, deoarece reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Iar reprezentanții „Talibanului” au trecut verificările Ministerului Afacerilor Externe al Moldovei și au sosit pentru negocieri oficiale cu autoritățile moldovenești. Iată și „chikipibarum”!“, a scris Tulancev pe o rețea de socializare.

Anterior două partide de opoziție au cerut demisia funcționarilor implicați în organizarea vizitei talibanilor în Moldova.