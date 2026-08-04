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Infotag.md logoInfotag
4 Августа 2026, 21:40
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Две оппозиционные партии требуют отставки чиновников, причастных к организации визита талибов

С заявлениями на этот счет выступила Национальная молдавская партия (PNM) и Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE).

Две оппозиционные партии требуют отставки чиновников, причастных к организации визита талибов.
Две оппозиционные партии требуют отставки чиновников, причастных к организации визита талибов.

Они требуют отставки  государственного секретаря министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василе Шарбана, который запросил разрешение на организацию визита, и министра иностранных дел Михая Попшоя – в связи с тем, что МИД выдал въездные визы, передает infotag.md

PNM  отметила, что  Василе Шарбан подписал обращение в министерство иностранных дел с просьбой помочь со въездом в Молдову трех представителей властей талибов из Кабула.

«Попытка построить бизнес и получить деньги из страны, контролируемой талибами, изолированной на международном уровне и находящейся под экономическими санкциями, демонстрирует серьезное отсутствие рассудительности и ответственности. Какой европейский путь продвигает правительство PAS, если госсекретарь способствует визиту представителей такого режима?! Правительство должно публично объяснить, кто в МИД одобрил этот визит и какими интересами руководствовались», — говорится в заявлении PNM.

Председатель партии  ALDE Арина Спэтару заявила, что действия МИД говорят о том, что «государство больше не знает, что делает собственное государство».

«Внешняя политика – это не игра в импровизацию. Каждый документ, каждая виза и каждое приглашение могут иметь последствия для международной репутации Молдовы. Если этот визит одобрили, то кто-то должен взять на себя ответственность, а если его не согласовывали, значит министерство иностранных дел потеряло контроль над собственными процедурами. 

В обеих ситуациях политическая ответственность лежит на министре Михае Попшой. Недостаточно объявить расследование после того, как делегация уже прибыла в Молдову. Из уважения к учреждению, которое он возглавляет, к нашим внешним партнерам и к гражданам Молдовы я прошу министра Михая Попшоя подать в отставку. В европейском государстве ответственность начинается не с расследования, а с признания своей роли», — заявила Спэтару.

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