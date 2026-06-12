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rupor.md logorupor
12 Iunie 2026, 10:24
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Trafic intens la punctul de trecere Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova

La PTF Sculeni s-au format cozi de mașini. În prezent, punctul de trecere este aglomerat pe sensul de ieșire din Republica Moldova din cauza creșterii semnificative a fluxului de vehicule, informează Poliția de Frontieră.

Trafic intens la punctul de trecere Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Trafic intens la punctul de trecere Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Polițiștii de frontieră și vameșii lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza traficul. La punctul de trecere au fost deschise toate benzile de control și a fost instituită o bandă reversibilă (fluxul de mașini este deviat temporar pe benzile de sens opus), scrie rupor.md.

Călătorilor li se recomandă să nu piardă timpul la cozi și să opteze din timp pentru alte puncte de trecere a frontierei, precum „Costești”, „Leova” sau „Cahul”.

Sursă
rupor.md logorupor
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