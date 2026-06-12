Trafic intens la punctul de trecere Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

Polițiștii de frontieră și vameșii lucrează la capacitate maximă pentru a fluidiza traficul. La punctul de trecere au fost deschise toate benzile de control și a fost instituită o bandă reversibilă (fluxul de mașini este deviat temporar pe benzile de sens opus), scrie rupor.md.

Călătorilor li se recomandă să nu piardă timpul la cozi și să opteze din timp pentru alte puncte de trecere a frontierei, precum „Costești”, „Leova” sau „Cahul”.