Suspecții vor avea garanții mai clare privind dreptul la tăcere, interpretare și traducere în procesele penale.

Dreptul suspectului, inculpatului sau al persoanei trimise în judecată de a păstra tăcerea și de a nu depune mărturii împotriva sa va fi consacrat suplimentar în legislația națională, în conformitate cu standardele UE.

Proiectul corespunzător a fost prezentat de secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghieș, și a fost adoptat în prima lectură, transmite logos-pres.md.

Potrivit modificărilor propuse, exercitarea dreptului la tăcere nu va putea fi folosită împotriva unei persoane și nu poate fi considerată drept dovadă a vinovăției acesteia. Refuzul de a depune mărturii nu trebuie interpretat de organele de urmărire penală sau de instanță ca un indiciu de implicare în comiterea unei infracțiuni.

În același timp, vor fi extinse garanțiile pentru persoanele care nu stăpânesc suficient limba procedurilor penale. Organele de urmărire penală și instanța vor fi obligate să verifice dacă persoana înțelege limba procedurii și, dacă este necesar, să asigure fără întârziere participarea unui traducător. Se prevede ca traducerea să fie de calitate și exactă, astfel încât suspectul sau inculpatul să poată înțelege conținutul acuzațiilor, documentele de procedură și să își poată exercita în mod eficient dreptul la apărare.

Proiectul stabilește, de asemenea, cerințe privind independența și imparțialitatea traducătorilor. Sarcina lor va fi limitată la asigurarea comunicării și traducerea materialelor cauzei, fără a oferi consultanță juridică, fără a interveni în proces și fără a-și exprima opinia proprie cu privire la cauză. În plus, va fi consolidată protecția confidențialității comunicării dintre avocat și client în prezența traducătorului. Traducătorul nu va putea fi audiat în calitate de martor cu privire la informațiile obținute în cadrul unor astfel de discuții confidențiale.

Modificările propuse urmăresc alinierea legislației procesual-penale a Republicii Moldova la cerințele Directivei (UE) 2016/343 privind prezumția de nevinovăție și ale Directivei 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și traducere în procedurile penale.