Stațiunile preferate de moldoveni se redeschid: Zatoca și Primorscoe primesc turiști.

Două dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță preferate de moldoveni de pe litoralul ucrainean al Mării Negre, Zatoca și Primorscoe, au început să primească din nou turiști, în pofida războiului care continuă în Ucraina.

Începând cu 1 iulie, baza de odihnă „Veteroc” din localitatea Primorscoe își redeschide oficial porțile. Turiștii pot să petreacă o noapte de cazare cu doar 300 de hrivne (aproximativ 118 lei moldovenești) și include o cameră pentru două sau trei persoane, dotată cu frigider, masă, scaune și mobilier de bază, transmite stiri.md.

Pensiunea păstrează atmosfera simplă din anii 2000. Turiștii au la dispoziție o bucătărie comună complet utilată, o sală de mese, foișoare și zonă pentru grătar, dușuri comune, iar plaja se află la doar câteva minute de mers pe jos. Pe teritoriul bazei cresc cireși și vișini, iar vizitatorilor li se oferă și preparate tradiționale locale.

În același timp, și Zatoca pare să „revină la viață”. Potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale, magazinele, restaurantele, cafenelele și buticurile funcționează, iar pe drumurile spre stațiune și plaje se formează chiar și ambuteiaje.

„Zatoca funcționează. Ne întoarcem și deja este ambuteiaj. Sunt mulți oameni, iar restaurantele și cafenelele sunt deschise”, spune autorul unui video.

Pentru cei care caută condiții mai moderne, la Zatoca s-a deschis complexul „Les” (Pădure), amplasat în apropierea mării. Camerele sunt dotate cu aer condiționat, televizor, baie proprie și pot găzdui între două și patru persoane. Tarifele pornesc de la 4.400 de hrivne pentru o cameră dublă, 4.600 de hrivne pentru trei persoane și ajung la 4.900 de hrivne pentru o cameră destinată unei familii cu patru membri.

Totuși, autoritățile și turiștii sunt îndemnați să manifeste prudență. Deși plajele și bazele de odihnă sunt deschise, litoralul ucrainean rămâne afectat de riscurile generate de război.

Reamintim că luna trecută, o tânără de 26 de ani a murit pe o plajă din Odesa, după ce a fost lovită de un fragment al unei drone.