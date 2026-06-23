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novosti-n
23 Июня 2026, 18:00
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В Одессе на пляже погибла 26-летняя женщина: в нее попал осколок дрона

В Украине в результате атаки дронов на побережье Одессы погибла 26-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В Одессе на пляже погибла 26-летняя женщина: в нее попал осколок дрона.
В Одессе на пляже погибла 26-летняя женщина: в нее попал осколок дрона.

Трагедия произошла во вторник, 23 июня. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работали экстренные службы, пишет novosti-n.org

В соцсетях уточняется, что осколок от «шахеда» попал в шею молодой женщине, в результате чего она скончалась на месте.

Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время атак беспилотников.

Источник
novosti-n
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