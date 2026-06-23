В Одессе на пляже погибла 26-летняя женщина: в нее попал осколок дрона.

В Украине в результате атаки дронов на побережье Одессы погибла 26-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранения. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Трагедия произошла во вторник, 23 июня. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. На месте происшествия работали экстренные службы, пишет novosti-n.org

В соцсетях уточняется, что осколок от «шахеда» попал в шею молодой женщине, в результате чего она скончалась на месте.

Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время атак беспилотников.