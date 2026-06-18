Șeful MoldATSA, suspectat de falsificarea CV-ului: Air Canada neagă că ar fi lucrat ca pilot.

Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „MoldATSA”,a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025.

14:52 Dumitru Vangheli a fost suspendat din funcția de director al Întreprinderii de Stat MoldATSA, după ce Agenția Proprietății Publice (APP) a dispus inițierea unei anchete de serviciu privind legalitatea și autenticitatea documentelor prezentate de acesta la concursul pentru ocuparea funcției de conducere.

Potrivit APP, instituția a inițiat verificări din proprie inițiativă. Vor fi examinate atât documentele depuse de Vangheli la concurs, cât și alte aspecte legate de activitatea sa managerială în cadrul întreprinderii.

Pe durata anchetei, atribuțiile de conducere ale MoldATSA vor fi îndeplinite de Vitalie-Silviu Midrigan.

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Despre aceasta se menționează în investigația publicației Ziarul de Gardă.

Conform CV-ului publicat, Vangheli susținea că a obținut licența de pilot la școala canadiană de pilotaj CargAir și că, în perioada 2012–2014, a lucrat ca al doilea pilot la compania aeriană Air Canada.

Totuși, jurnaliștii au constatat că Air Canada nu a confirmat aceste informații. În răspunsul oficial al companiei se menționează că în arhivele sale nu există date care să ateste că Dumitru Vangheli ar fi lucrat vreodată ca pilot. În plus, compania aeriană a precizat că avioanele ATR-72 și Boeing 737 Next Generation, pe care, potrivit lui Vangheli, le-ar fi pilotat, nu făceau parte din flota sa în perioada indicată.

Ancheta pune, de asemenea, sub semnul întrebării informațiile privind pregătirea sa de zbor. Potrivit surselor publicației, Vangheli a urmat doar câteva ore de pregătire la școala CargAir și nu a obținut nici măcar licența de pilot privat, cu atât mai puțin licența de pilot comercial ATPL, necesară pentru activitatea în aviația civilă.

Comentând neconcordanțele descoperite, șeful MoldATSA a declarat că este vorba despre „misiuni secrete”, informații care nu pot fi dezvăluite.

Jurnaliștii au mai relatat că Vangheli, care conduce întreprinderea din august 2024 și a câștigat concursul pentru funcția de director în septembrie 2025, a donat la scurt timp după numire 40.000 de lei partidului PAS.

În anchetă sunt menționate și alte circumstanțe controversate: angajarea și promovarea partenerei sale la MoldATSA, majorarea salariilor conducerii întreprinderii, precum și plăți financiare suplimentare primite în 2024. De asemenea, conform publicației, toate companiile lui Vangheli din Canada au fost lichidate, unele dintre ele pentru neîndeplinirea cerințelor legale obligatorii, în timp ce firmele sale din Moldova au înregistrat în principal pierderi sau au desfășurat activități limitate.

În vara anului trecut, Directorul întreprinderii de stat MoldATSA s-a aflat în centrul unui scandal public, după ce în presă au apărut acuzații potrivit cărora și-ar fi angajat iubita în două funcții în cadrul companiei și i-ar fi plătit călătorii scumpe în străinătate.

Anterior s-a comunicat că aceasta a efectuat cel puțin șase deplasări de serviciu: trei în străinătate (Luxemburg, Singapore și Geneva), două interne și o participare la o conferință în Polonia. În total, cheltuielile pentru instruirea și deplasările ei ar fi ajuns la aproximativ 100.000 de lei. Deși bugetul total pentru formarea celor 250 de angajați ai companiei este de trei milioane de lei, o parte considerabilă ar fi fost direcționată către Străistă și câțiva alți angajați.