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euronews.com logoeuronews
17 Iunie 2026, 07:18
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Sala de bal a lui Trump s-a scumpit de trei ori: Acum costă 600 de milioane de dolari

Mass-media americană relatează că construcția sălii de bal de la Casa Albă este finanțată din banii contribuabililor. Anterior, președintele Trump a declarat că acest lucru nu se va întâmpla.

Sala de bal a lui Trump s-a scumpit de trei ori: Acum costă 600 de milioane de dolari.
Sala de bal a lui Trump s-a scumpit de trei ori: Acum costă 600 de milioane de dolari.

Proiectul construirii unei săli de bal la Casa Albă, anunțat de președintele SUA Trump, ar putea costa aproximativ 600 milioane de dolari, iar mai mult de jumătate din buget se preconizează a fi acoperit din banii contribuabililor, informează euronews.com, citând washingtonpost.com.

Anterior, liderul american estimase cheltuielile inițial la 200 milioane, apoi la 400 milioane și a afirmat de mai multe ori că factura va fi plătită de donatori privați și de el însuși. Trump promovează noua sală ca unul dintre elementele cheie ale programului de renovare a Casei Albe.

The Washington Post se bazează pe o copie a unui buget detaliat de cheltuieli, pregătit pentru administrație de compania Clark Construction, contractorul lucrării. Aceasta a început anul trecut, când președintele, practic fără avertisment și fără consultarea Congresului, a ordonat demolarea completă a aripii istorice estice a Casei Albe.

La sfârșitul lunii martie, Trump a declarat jurnaliștilor că construirea sălii de bal va costa 400 milioane și se va realiza „fără participarea contribuabililor”.

Totuși, în bugetul pregătit pentru Casa Albă la începutul aceleiași luni este indicată o altă sumă - 600 milioane, dintre care doar 293 milioane ar trebui să provină din surse private, scrie ziarul. Se menționează că în momentul în care Trump anunța jurnaliștilor „proiectul de 400 milioane”, administrația deja aprobase peste zece plăți din fonduri bugetare pentru serviciile companiei Clark Construction.

Echipa lui Trump susține că noua sală de banchet este necesară pentru primirea oaspeților în timpul vizitelor oficiale și că trebuie să corespundă tuturor cerințelor de securitate.

Ca răspuns la solicitarea privind bugetul, Casa Albă, potrivit Post, a emis o declarație în care se afirmă că „președintele Trump și patrioții americani generoși finanțează construcția sălii de bal cu aproximativ 400 milioane”. Contractorul a declarat că detaliile proiectului sunt confidențiale.

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