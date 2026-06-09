Reacția tiktokerului acuzat că promova războiul: Pe alocuri am greșit și eu

„Nu din frică de lege. Că de lege nu trebuie să ne temem. Legea trebuie, pur și simplu, respectată. Și totul o să fie bine”, a afirmat acesta, transmite stiri.md.

Tiktokerul a recunoscut că a făcut unele greșeli în activitatea sa online, fără a face referire directă la acuzațiile formulate de procurori.

„Pe alocuri am greșit și eu. Recunosc și am recunoscut asta. Da, am greșit în unele momente. Am exagerat cu cuvintele”, a spus el.

În mesajul adresat urmăritorilor, acesta a declarat că a observat numeroase reacții negative în spațiul online după apariția informațiilor despre dosar și i-a îndemnat pe oameni să nu se bucure de dificultățile altora.

„Vreau să vă spun să nu vă bucurați niciodată de problemele cuiva. Trăim niște vremuri foarte grele”, a menționat acesta.

Totodată, influencerul a sugerat că există persoane mai periculoase care nu sunt trase la răspundere și a declarat că așteaptă evoluția anchetei.

„Sunt oameni care sunt mult mai periculoși și se plimbă bine-mersi la libertate. Dar de mine să nu retrăiți. Totul o să fie bine”, a afirmat el.

Reamintim că ieri oamenii legii au înaintat acuzații unui bărbat de 33 de ani care administra un cont popular pe TikTok și publica materiale ce justificau agresiunea militară. Potrivit Poliției, publicațiile ar fi putut justifica acțiuni militare agresive, incita la război și extinderea conflictelor armate, precum și să alimenteze ura socială și discriminarea.