theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
8 Июня 2026, 19:44
784
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Владельца популярного TikTok-аккаунта обвинили в пропаганде войны

Правоохранители предъявили обвинение 33-летнему мужчине, который администрировал популярный аккаунт в TikTok и публиковал материалы с оправданием военной агрессии. Об этом сообщили в полиции.

Владельца популярного TikTok-аккаунта обвинили в пропаганде войны.
Владельца популярного TikTok-аккаунта обвинили в пропаганде войны.

Следствие считает, что мужчина неоднократно размещал такие материалы в TikTok, YouTube и на других онлайн-платформах, передает rupor.md

По мнению полиции, публикации могли оправдывать агрессивные военные действия, подстрекать к войне и расширению вооруженных конфликтов, а также разжигать социальную ненависть и дискриминацию.

Обыски прошли 5 июня при поддержке бойцов спецподразделения Fulger. В автомобиле, которым пользовался подозреваемый, изъяли мобильные телефоны, USB-накопитель и несколько SIM-карт.

Мужчину задержали на 72 часа. 8 июня ему предъявили обвинение и отпустили под обязательство являться к следователям.

Расследование продолжается. За пропаганду войны законодательство предусматривает штраф до 75 тысяч леев или до 6 лет лишения свободы.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте