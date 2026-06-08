Владельца популярного TikTok-аккаунта обвинили в пропаганде войны.

Следствие считает, что мужчина неоднократно размещал такие материалы в TikTok, YouTube и на других онлайн-платформах, передает rupor.md

По мнению полиции, публикации могли оправдывать агрессивные военные действия, подстрекать к войне и расширению вооруженных конфликтов, а также разжигать социальную ненависть и дискриминацию.

Обыски прошли 5 июня при поддержке бойцов спецподразделения Fulger. В автомобиле, которым пользовался подозреваемый, изъяли мобильные телефоны, USB-накопитель и несколько SIM-карт.

Мужчину задержали на 72 часа. 8 июня ему предъявили обвинение и отпустили под обязательство являться к следователям.

Расследование продолжается. За пропаганду войны законодательство предусматривает штраф до 75 тысяч леев или до 6 лет лишения свободы.