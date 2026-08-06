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6 August 2026, 10:02
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Rapperul ucrainean controversat Kyivstoner va susține un concert la Chișinău

Rapperul ucrainean și vloggerul Kyivstoner va susține un concert la Chișinău pe 12 decembrie. Spectacolul va avea loc într-unul dintre cluburile de noapte din Capitală.

Rapperul ucrainean controversat Kyivstoner va susține un concert la Chișinău.
Rapperul ucrainean controversat Kyivstoner va susține un concert la Chișinău.

Începutul reprezentației este programat pentru ora 19:00. Organizatorii propun bilete cu prețuri de la 450 la 1300 de lei, în funcție de categoria aleasă.

Kyivstoner a devenit cunoscut datorită proiectelor sale muzicale și vlogului video. În anii de activitate creativă, artistul a lansat o serie de piese și susține în mod regulat concerte în țările Europei.

Anterior Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a acuzat pe Kyivstoner și pe doi cetățeni ai Republicii Moldova de pregătirea unui atac terorist în regiunea Moscovei. El a răspuns că „încearcă să se calmeze” și că „e fără sens”.



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