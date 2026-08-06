Rapperul ucrainean și vloggerul Kyivstoner va susține un concert la Chișinău pe 12 decembrie. Spectacolul va avea loc într-unul dintre cluburile de noapte din Capitală.

Începutul reprezentației este programat pentru ora 19:00. Organizatorii propun bilete cu prețuri de la 450 la 1300 de lei, în funcție de categoria aleasă.

Kyivstoner a devenit cunoscut datorită proiectelor sale muzicale și vlogului video. În anii de activitate creativă, artistul a lansat o serie de piese și susține în mod regulat concerte în țările Europei.

Anterior Serviciul Federal de Securitate al Rusiei l-a acuzat pe Kyivstoner și pe doi cetățeni ai Republicii Moldova de pregătirea unui atac terorist în regiunea Moscovei. El a răspuns că „încearcă să se calmeze” și că „e fără sens”.







