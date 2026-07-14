ФСБ обвинила Киевстонера и двух граждан Молдовы в подготовке диверсии под Москвой.

Федеральная служба безопасности России утверждает, что Служба безопасности Украины готовила диверсию «в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области».

Как сказано в пресс-релизе ФСБ, в Россию из Словакии через Польшу и Беларусь должна была поступить «партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов», пишет bbc.com

"Взрывоопасный груз был размещен в заранее арендованном в Подмосковье ангаре, расположенном рядом с предприятием, где планировался теракт", — утверждает российская спецслужба. Запускать дроны, по версии ФСБ, должны были двое граждан Молдовы.

Причастным к подготовке диверсии ФСБ назвала Альберта Васильева, «украинского видеоблогера, рэпера и киноактера, использующего псевдоним Киевстонер».

Кроме того, в пресс-релизе упоминается бывший заключенный, который в 2022 году заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и после участия в боевых действиях был амнистирован, «вступив в 2023 году в российское гражданство». Он якобы собрал и активировал дроны, «после чего покинул место преступления», позже этот человек был задержан.

Накануне ФСБ заявила о срыве атаки FPV-дронов на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях. Украина не комментировала утверждения ФСБ.

Киевстонер — известный блогер, бывший участник группы «Грибы». По предварительным данным, проживает в Европе. Информацию ФСБ Киевстонер не комментировал.