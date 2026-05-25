PTF Leova-Bumbăta și-a sistat temporar activitatea.

Restricțiile vor fi în vigoare în intervalul 17:30 - 20:30. Instituția a precizat că decizia a fost luată din necesitatea asigurării securității trecerii frontierei, transmite deschide.md.

Potrivit Poliției de Frontieră, pentru menținerea condițiilor de siguranță, împreună cu partenerii români și alte autorități, vor fi efectuate lucrări de extindere a podului.

Astfel, pentru evitarea eventualelor întârzieri, IGPF recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru traversarea prin alte puncte de trecere a frontierei cu România, cum ar fi Cahul-Oancea, Giurgiulești-Galați, Sculeni-Sculeni, Leușeni-Albița.

Instituția îndeamnă participanții la traficul transfrontalier să țină cont de posibilele întârzieri și să aleagă rute alternative.