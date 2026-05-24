Procurorul general, despre scandalul legat de 75.000 de euro găsiți în subsol: Campanie de denigrare.

El a declarat că înțelege neîncrederea societății în contextul numeroaselor cazuri de corupție și îmbogățire nejustificată din sistemul judiciar, transmite logos-pres.md.

„Faptul că procurorul a găsit 75.000 de euro în casa părinților săi poate părea incredibil. Chiar dacă adevărul este că părinții mei au muncit mult, au economisit bani și i-au păstrat astfel, iar noi i-am găsit după moartea lor, astăzi este foarte greu să transmiți adevărul după atâția ani de minciuni. Acești bani nu au fost un secret. Atât eu, cât și sora mea am știut mulți ani despre existența lor și locul unde erau păstrați, deoarece acestea erau economiile părinților noștri, acumulate până la momentul decesului lor, la vârstele de 53 și 56 de ani, respectiv. Tatăl meu s-a ocupat de diverse activități: exportul de mere în Federația Rusă, importul de automobile din Germania și Polonia, a lucrat oficial în Israel, iar împreună cu mama au fondat și administrat o întreprindere individuală care a funcționat din 1995 până la moartea lor”, a declarat procurorul.

Potrivit lui, banii au fost reflectați în declarația de venituri și proprietăți încă din 2018, în perioada primirii moștenirii, mult înainte de începerea procedurii de verificare externă în privința sa. În același timp, Machidon consideră că valul de critici și ironii în spațiul public este îndreptat spre discreditarea procuraturii și subminarea reformelor din sistemul judiciar.

„Înțeleg că oamenii cer cât mai multe detalii pentru a înțelege situația, dar oricâte detalii personale de familie aș dezvălui, oricât aș repeta că este adevărat și că sora mea poate confirma acest lucru, nu va convinge pe cei care și-au făcut deja o părere. Și, pe de altă parte, nimic nu va opri campania de denigrare care a început cu scopul de a lovi nu atât în mine, cât în procuratură, și de a submina progresul realizat în sistemul judiciar după mulți ani de așteptare”, se arată în mesajul publicat de Machidon pe rețelele sociale.

Reamintim că pe 30 aprilie președinta Maia Sandu a semnat decretul de numire a lui Alexandru Machidon în funcția de procuror general. Anterior, acesta a îndeplinit timp de aproape un an atribuțiile de șef al instituției.