theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
15 Iulie 2026, 12:03
7 142
Copiază linkul
Link copiat

Prețul motorinei depășește pragul de 27 de lei pe litru

ANRE a stabilit noi prețuri maxime la carburanți, care vor intra în vigoare mâine, 16 iulie.

Prețul motorinei depășește pragul de 27 de lei pe litru.
Prețul motorinei depășește pragul de 27 de lei pe litru.

Astfel, benzina se va scumpi cu 15 bani și va costa 28,53 lei pe litru, iar prețul la motorină va crește cu 44 bani - până la 27,11 lei pe litru.

Reamintim că, cu o zi înainte, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că se atestă o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă.

„Ultimele evoluții geopolitice au determinat creșterea incertitudinilor pe piețele energetice internaționale, inclusiv ca urmare a riscurilor asociate securității rutelor strategice de transport și aprovizionare. În acest context, se atestă o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă.

Pentru Republica Moldova, dependentă integral de importurile de produse petroliere, evoluțiile de pe piața internațională reprezintă un factor important în stabilirea prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul. Conform metodologiei aprobate, ANRE ia în calcul indicatorii internaționali de referință, inclusiv cotațiile Platts, precum și alte componente prevăzute de cadrul normativ”, a comunicat ANRE.

Prețul motorinei depășește pragul de 27 de lei pe litru

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici