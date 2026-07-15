Prețul motorinei depășește pragul de 27 de lei pe litru.

ANRE a stabilit noi prețuri maxime la carburanți, care vor intra în vigoare mâine, 16 iulie.

Astfel, benzina se va scumpi cu 15 bani și va costa 28,53 lei pe litru, iar prețul la motorină va crește cu 44 bani - până la 27,11 lei pe litru.

Reamintim că, cu o zi înainte, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că se atestă o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă.

„Ultimele evoluții geopolitice au determinat creșterea incertitudinilor pe piețele energetice internaționale, inclusiv ca urmare a riscurilor asociate securității rutelor strategice de transport și aprovizionare. În acest context, se atestă o majorare a cotațiilor internaționale pentru produsele petroliere, indicator care influențează direct procesul de formare a prețurilor pe piața internă.

Pentru Republica Moldova, dependentă integral de importurile de produse petroliere, evoluțiile de pe piața internațională reprezintă un factor important în stabilirea prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul. Conform metodologiei aprobate, ANRE ia în calcul indicatorii internaționali de referință, inclusiv cotațiile Platts, precum și alte componente prevăzute de cadrul normativ”, a comunicat ANRE.