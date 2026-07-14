НАРЭ: События на Ближнем Востоке влияют на международные цены на нефтепродукты.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило 14 июля о росте международных котировок на нефтепродукты, что является показателем, напрямую влияющим на процесс ценообразования на внутреннем рынке.

НАРЭ отслеживает события на международных рынках нефтепродуктов в контексте эскалации конфликта на Ближнем Востоке и возобновления военных действий в регионе, передает zdg.md

«Последние геополитические события привели к усилению неопределенности на международных энергетических рынках, в том числе в результате рисков, связанных с безопасностью стратегических транспортных и снабженческих маршрутов. В этом контексте наблюдается рост международных котировок на нефтепродукты, показатель, который напрямую влияет на процесс ценообразования на внутреннем рынке.

Для Республики Молдова, полностью зависящей от импорта нефтепродуктов, события на международном рынке представляют собой важный фактор в установлении максимальных розничных цен. В соответствии с утвержденной методологией, НАРЭ учитывает международные эталонные показатели, включая котировки Platts, а также другие компоненты, предусмотренные нормативной базой», — пояснили в НАРЭ.

Исходя из этого агентство установило на 15 июля следующие максимальные розничные цены на основные нефтепродукты:

28,38 лея/литр — для 95-го бензина (+10 банов);

26,67 лея/литр — для стандартного дизельного топлива (+39 банов).

13 июля президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении военно-морской блокады Ирана и введении 20-процентного налога на все товары, перевозимые через Ормузский пролив, после того как Тегеран заявил о закрытии этого стратегически важного морского пути.