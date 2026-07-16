Poliția a deschis o anchetă după incidentul cu caruselul din Sipoteni.

Poliția a deschis o anchetă după ce, în satul Sipoteni, un carusel în care se aflau mai mulți copii s-a izbit într-un camion parcat.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor informează că a inițiat un control la agentul economic vizat.

Potrivit datelor preliminare, în urma incidentului nimeni nu a fost rănit. În prezent, Poliția efectuează verificări pentru a stabili toate circumstanțele cazului, inclusiv dacă au fost respectate normele de securitate și condițiile de exploatare a instalației. După finalizarea anchetei, vor fi luate măsurile prevăzute de lege, anunță oamenii legii, scrie agora.md.

Totodată, primarul satului Sipoteni a declarat că agentul economic responsabil a fost somat să înlăture neconformitățile.

„Administratorul și responsabilul pentru întreținerea și exploatarea scrânciobului este SRL „ProFruct”. La data de 16 iunie 2026, agentului economic i-a fost eliberată o prescripție privind înlăturarea neconformităților constatate și asigurarea funcționalității și siguranței echipamentului”, a declarat primarul satului Vasile Rață.

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Drepturilor Consumatorilor anunță că a demarat o verificare în privința agentului economic menționat. Aceasta vizează atât starea tehnică și condițiile de exploatare a instalației, cât și modul în care au fost respectate cerințele privind informarea consumatorilor.

Instituția promite să revină cu detalii despre constatări și măsuri aplicate.

Reamintim că incidentul grav a avut loc pe 15 iulie într-o zonă de agrement din satul Sipoteni, raionul Călărași. Mai mulți copii aflați într-un carusel au fost implicați într-un incident, după ce instalația care se rotea s-a lovit de un camion parcat în apropiere.