В Сипотенах карусель с детьми врезалась в припаркованный грузовик

Жуткий инцидент произошел 15 июля в зоне отдыха в селе Сипотены Каларашского района. Карусель, в которой сидели несколько детей, раскрутилась, а качели начали биться о припаркованный рядом грузовик.

Согласно опубликованным в социальных сетях кадрам, один ребенок выпал из сиденья.

На видео видно, что после того, как карусель начала набирать скорость, находившийся рядом мужчина поинтересовался, не помешает ли работе аттракциона припаркованный поблизости грузовик. В это время дети просили родителей снимать их на видео, однако веселая атмосфера резко сменилась, когда первое сиденье карусели ударилось о грузовик.

Информация о возможных пострадавших и причинах произошедшего уточняется.