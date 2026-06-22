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stiri.md logostiri
22 Iunie 2026, 08:57
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Plugaru: Cadrele didactice vor avea cinci zile suplimentare de concediu

Cadrele didactice vor beneficia de cinci zile suplimentare de concediu și nu vor pierde nici zile de odihnă, nici indemnizația de concediu. Declarația a fost făcută de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Plugaru: Cadrele didactice vor avea cinci zile suplimentare de concediu.
Plugaru: Cadrele didactice vor avea cinci zile suplimentare de concediu.

Potrivit Nataliei Plugaru, schimbarea nu reduce perioada de odihnă, ci introduce o nouă metodă de calcul, pe zile lucrătoare, prin care zilele de sâmbătă și duminică nu vor mai fi incluse în numărul total al zilelor de concediu, scrie stiri.md.

Ministra a precizat că drepturile acumulate până în prezent de cadrele didactice nu vor fi afectate, iar zilele de concediu deja dobândite rămân valabile.

Amintim că sistemul actual de calculare a concediilor în zile calendaristice ar putea fi înlocuit cu unul bazat pe zile lucrătoare, iar zilele suplimentare de concediu acordate în prezent unor angajați bugetari pentru vechimea în muncă ar putea fi eliminate. Prevederile se regăsesc într-un proiect elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

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