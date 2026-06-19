В Молдове отпуск будут считать по-новому: 28 календарных дней превратятся в 22 рабочих.

По её словам, реформа направлена на модернизацию и унификацию порядка расчёта отпусков для всех работников — как в государственном, так и в частном секторе, сообщает tvrmoldova.md

Главное изменение заключается в переходе от расчёта отпуска в календарных днях к рабочим дням. Это означает, что вместо включения выходных отпуск будет считаться только по фактическим рабочим дням, что, по мнению властей, упростит систему и сделает её более прозрачной.

Второе изменение предусматривает отмену дополнительных отпусков, которые сейчас предоставляются в госсекторе отдельным категориям работников или за стаж. Власти заявляют, что это позволит сократить различия между работниками и более эффективно использовать бюджетные средства.

«Эта унификация режимов и сокращение дополнительных отпусков снизит нагрузку на государственный бюджет, а оценочное влияние достигает до 5% фонда заработной платы для этих категорий», — заявила министр.

По словам Плугару, пересчёт означает, что 28 календарных дней будут соответствовать примерно 22 рабочим дням, а другие виды отпусков будут скорректированы пропорционально.

«Например, работники согласно Трудовому кодексу сейчас имеют 28 календарных дней отпуска, это превращается в 22 рабочих дня. Государственные служащие, включая особые категории, раньше имели 35 календарных дней — теперь это 28 рабочих дней. Педагогические кадры имели 62 календарных дня — теперь это 49 рабочих дней. Мы проверили пропорциональный календарный пересчёт в рабочие дни», — сказала Наталья Плэгару.

Правительство уточняет, что все отпуска, накопленные до 31 декабря 2026 года, сохраняются и могут быть использованы без потери прав.

Также порядок оплаты отпусков не изменится.

«На данный момент мы этого не предусмотрели. Оплата всё равно будет производиться за дни отпуска, исходя из зарплаты, которую получают люди», — пояснила министр.