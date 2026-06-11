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realitatea.md logorealitatea
11 Iunie 2026, 23:54
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Ploile puternice au provocat inundații în mai multe localități din raionul Briceni

În urma ploilor puternice înregistrate în această după-amiază, raionul Briceni a fost afectat de inundații în mai multe localități.

Ploile puternice au provocat inundații în mai multe localități din raionul Briceni.
Ploile puternice au provocat inundații în mai multe localități din raionul Briceni.

În satul Tabani, cantitățile mari de apă au inundat terenuri agricole, afectând culturile și activitatea fermierilor din zonă. De asemenea, au fost acoperite de apă porțiuni de drumuri regionale, ceea ce a îngreunat circulația și a creat dificultăți pentru locuitori, transmite realitatea.md.

Potrivit imaginilor transmise de un telespectator TV Nord, după ploile puternice, râul Lopatnic a ieșit din matcă, iar mai multe grădini ale localnicilor au fost inundate.

Autoritățile locale urmează să evalueze pagubele produse de precipitațiile abundente.


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realitatea.md logorealitatea
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