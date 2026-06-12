Peste 200 de copii au sunat la Telefonul Copilului din cauza gândurilor suicidale.

Managerul Serviciului Telefonul Copilului, Dina Sîrbu, a declarat că cei care apelează cel mai frecvent linia de asistență sunt chiar copiii. Din totalul apelurilor recepționate în perioada ianuarie–mai 2026, 1.839 au fost efectuate de copii, iar 1.210 de adulți. În aceeași perioadă a anului 2025 au fost înregistrate 1.168 de apeluri din partea copiilor și 775 din partea adulților, transmite locals.md cu referire la radiochisinau.md.

Copiii solicită ajutor în special pentru probleme de relaționare cu părinții, bunicii sau colegii, dar și pentru dificultăți emoționale precum singurătatea și tristețea.

Un aspect care îi îngrijorează pe specialiști este numărul mare de apeluri legate de gânduri și tendințe suicidale. „Pe parcursul anului 2025, au fost recepționate 203 apeluri la această categorie, ceea ce mă duce cu gândul la niște stări și emoții care nu au fost comunicate, nu au fost vorbite și nu au fost verbalizate de către acești copii”, a declarat managera Serviciului Telefonul Copilului, Dina Sîrbu.

Tot în 2025, serviciul a înregistrat 63 de apeluri în care copiii au vorbit despre stări depresive sau apatice și au solicitat sprijin psihologic. Potrivit Dinei Sîrbu, specialiștii au observat și o creștere a numărului de apeluri privind tulburările alimentare. Anul trecut au fost înregistrate 27 de astfel de cazuri.

În această perioadă, marcată de examenele de absolvire, copiii contactează serviciul și pentru probleme legate de reușita școlară și stresul academic. Totodată, și părinții solicită tot mai des consiliere psihologică pentru a înțelege comportamentul adolescenților aflați în pragul examenelor.

Serviciul Telefonul Copilului intervine și în cazurile care vizează încălcarea drepturilor copilului, cele mai multe apeluri fiind legate de situații de violență în familie, violență în școală, neglijare și probleme din mediul online.

Telefonul Copilului 116-111 este un serviciu gratuit și confidențial, destinat copiilor și adulților care doresc să semnaleze situații de risc sau să solicite sprijin. La linia de asistență răspund psihologi și specialiști care oferă suport emoțional și îndrumare către instituțiile competente.