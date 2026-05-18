Peste 16.000 de apeluri la ambulanță, înregistrate într-o săptămână.

Potrivit datelor prezentate de IMSP CNAMUP, Dispeceratul comun de urgență a înregistrat 16.013 solicitări, dintre care 1.923 au vizat copii, transmite ziuadeazi.md.

Din totalul apelurilor recepționate, 527 au fost considerate inutile și nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală.

După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 6.786 de pacienți, inclusiv 1.229 de copii, au fost transportați la instituțiile spitalicești pentru investigații și tratament specializat.

Cele mai multe intervenții ale ambulanței au fost înregistrate pentru urgențe cardiovasculare — 4.470 de cazuri, dintre care 56 au fost asociate cu sindrom coronarian acut. De asemenea, medicii au intervenit la 2.098 de urgențe neurologice, inclusiv 263 de accidente vasculare cerebrale.

Totodată, echipele medicale au acordat ajutor în 1.606 cazuri de afecțiuni respiratorii și 1.490 de urgențe traumatologice.

Pe parcursul săptămânii, Serviciul AMU a fost solicitat și pentru 87 de persoane afectate de agenți fizici, chimici sau de mediu, printre care 21 de persoane care au suferit combustii.

În aceeași perioadă au fost raportate 57 de urgențe toxice, inclusiv:

25 intoxicații cu medicamente;

11 intoxicații cu alcool;

4 intoxicații cu ciuperci;

3 intoxicații cu droguri;

2 intoxicații cu monoxid de carbon.

De asemenea, ambulanța a intervenit la 71 de accidente rutiere produse în diferite localități ale țării. În urma acestora, 81 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar 71 de pacienți, dintre care 25 de copii, au fost transportați la spital.

Reprezentanții CNAMUP au subliniat că fiecare intervenție presupune responsabilitate și dedicare din partea personalului medical.

„În spatele fiecărei intervenții există curaj, sacrificiu și omenie”, au transmis reprezentanții instituției.