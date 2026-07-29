O femeie s-a plâns de condițiile din Spitalul Raional Ștefan Vodă: În saloane sar broaște.

O femeie aflată împreună cu copilul în secția infecțioasă a Spitalului Raional Ștefan Vodă s-a plâns de condițiile insalubre. Ea a filmat un video în care se vede cum broaștele sar prin salon și pe coridor.

Potrivit mamei copilului, aceștia nu au fost singurele vietăți care au ajuns în salon și afirmă că a observat și șoareci în timpul internării, scrie protv.md.

Femeia a povestit că toată noaptea nu a putut să doarmă, temându-se că broaștele ar putea sări pe copil.

De asemenea, s-a plâns de starea salonului, susținând că condițiile erau extrem de proaste. Potrivit ei, din această cauză nici ea, nici copilul nu au putut face duș în timpul internării în spital.

Ministerul Sănătății nu a comentat încă situația.

Reamintim că la începutul lunii iulie a izbucnit un scandal din cauza condițiilor insalubre din blocul alimentar al Spitalului Clinic Bălți, în urma căruia directorul instituției medicale a fost demis. Atunci, ministrul Sănătății Emil Ceban a mers personal în inspecție la spital și, după ce a văzut situația, nu a putut să-și stăpânească lacrimile.