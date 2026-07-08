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agora.md logoagora
8 Июля 2026, 11:30
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Министр едет с инспекцией в Бельцкую больницу после публикации фото из пищеблока

Министр здравоохранения Эмиль Чебан заявил, что лично отправится с проверкой в Клиническую больницу Бельц.

Министр едет с инспекцией в Бельцкую больницу после публикации фото из пищеблока.
Министр едет с инспекцией в Бельцкую больницу после публикации фото из пищеблока.

Заявление министр сделал для портала Agora после того, как в публичном пространстве появились фотографии пищеблока Бельцкой клинической больницы. На снимках видны условия, которые выглядят явно антисанитарными. Также заметны емкости с продуктами питания, которые, предположительно, предназначены для пациентов учреждения.

Бельцкая клиническая больница выступила с официальной реакцией, заявив, что фотографии были сделаны не в зоне приготовления пищи.

«Фотографии сделаны в отделении первичной обработки, мойки и очистки овощей и фруктов, расположенном на первом этаже, в помещении, отдельном от зоны приготовления блюд», — говорится в сообщении учреждения.

Министр едет с инспекцией в Бельцкую больницу после публикации фото из пищеблока

Министр едет с инспекцией в Бельцкую больницу после публикации фото из пищеблокаМинистр едет с инспекцией в Бельцкую больницу после публикации фото из пищеблока

Фото: Телеграм-канал Casa de Nebuni

Источник
agora.md logoagora
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