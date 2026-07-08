Министр едет с инспекцией в Бельцкую больницу после публикации фото из пищеблока.

Заявление министр сделал для портала Agora после того, как в публичном пространстве появились фотографии пищеблока Бельцкой клинической больницы. На снимках видны условия, которые выглядят явно антисанитарными. Также заметны емкости с продуктами питания, которые, предположительно, предназначены для пациентов учреждения.

Бельцкая клиническая больница выступила с официальной реакцией, заявив, что фотографии были сделаны не в зоне приготовления пищи.

«Фотографии сделаны в отделении первичной обработки, мойки и очистки овощей и фруктов, расположенном на первом этаже, в помещении, отдельном от зоны приготовления блюд», — говорится в сообщении учреждения.