O femeie a figurat opt ani ca debitoare după achitarea creditului.

Deși datoria stabilită de instanță a fost achitată integral încă în februarie 2018, ba chiar cu un surplus estimat de 17.000 de lei, conform actelor confirmative, procedura de executare silită figurează ca fiind activă și în prezent, în anul 2026, informează zdg.md.

În timp ce debitoarea acuză că i s-a blocat istoricul creditar timp de opt ani din cauza neglijenței sau a managementului defectuos, executorul judecătoresc susține că dosarul nu poate fi închis din cauza neachitării taxelor de procedură și a onorariului său, numind acuzațiile drept „povești”.

Totul a început la 28 martie 2014, când Oxana Găină a contractat un credit de 80 de mii de lei de la ProCreditBank. Din cauza unor dificultăți financiare apărute în 2015, plățile au fost întrerupte, iar banca a acționat-o în judecată. Prin ordonanță judecătorească, s-a dispus încasarea în mod solidar a sumei de 70.500 de lei de la Oxana și de la tatăl acesteia, care avea calitatea de fidejusor (garant).

Dosarul a ajuns pe masa executorului judecătoresc Ruslan Pavlovschii. Începând cu ianuarie 2017, s-a aplicat reținerea a 20% din salariul tatălui Oxanei, care activa ca profesor. Conform documentelor, datoria stabilită de instanță (ce includea dobânda și penalitatea) a fost stinsă complet la 19 februarie 2018.

Cu toate acestea, reținerile forțate din salariul bărbatului au continuat până în iulie 2018. Astfel, în contul executorului a ajuns un surplus de aproximativ 17.000 de lei, sumă care nu a fost transferată către bancă.

„Când am discutat în 2018 cu executorul, la domnul Ruslan Pavlovschi, dumnealui a spus că la noi gata, am încheiat suma, toate cheltuielile, tot. Și încă dumnealui le-a spus părinților că posibil să fie o sumă achitată în surplus, dar el trebuie să verifice. Noi, dacă dumnealui așa ne-a spus, am stat liberi, că ne-am achitat datoria”, a povestit Oxana Găină.

Surpriza a fost descoperită abia la finele anului 2023, când Oxana Găină a accesat cabinetul său personal guvernamental prin intermediul semnăturii mobile. Acolo a observat că dosarul de executare silită era încă deschis. În consecință, timp de opt ani, femeia nu a putut beneficia de niciun alt credit din cauza interdicțiilor active din sistem.

Când l-a contactat pe executor, Oxanei i s-a comunicat că mai are către el spre plată o restanță de aproximativ 4.000 de lei, invocată drept onorariu și cheltuieli de executare. Asta în condițiile în care, pe lângă surplusul de 17.000 de lei reținut în 2018, familia achitase deja 3.600 de lei pentru onorariul executorului, iar în ordonanță taxa de stat era de 1.057 de lei.

Oxana a ridicat extrasul de plăți de la ProCreditBank și a obținut o certificare a tuturor reținerilor salariale de la Direcția de Învățământ.

„El nu ne-a anunțat cu nimic. În 2023, el mi-a spus că este datorie de 4.000 de lei. Eu îl întreb: cum 4.000 de lei? Dacă a primit banii ăștia, 17.000 de lei în plus, nu putea să-și oprească cei 4.000 de lei care zice că sunt rămași pentru onorariu și taxe? Încă e surplus!”, a povestit femeia.

Contactat pentru a-și spune punctul de vedere, executorul judecătoresc Ruslan Pavlovschii a respins acuzațiile, declarând că procedura s-a prelungit legal până în prezent deoarece debitorii refuză să achite cheltuielile conexe și onorariul prevăzut de Codul de Executare.

„În ultimul timp, tendința la o mare majoritate este să povestească povești, să facă gălăgie în loc să facă lucruri concrete. Eu i-am explicat deja de o sută de ori că are niște cheltuieli de executare, care nu-i rămâne decât să le achite și să se ducă cu Dumnezeu.

S-a extins fiindcă dumnealor nu vor să achite. Și dacă n-o să achite, o să se mai extindă încă. Încasarea datoriei se face paralel cu cheltuielile de executare, care sunt compuse din taxă, speze și onorariul executorului”, a declarat Pavlovschii.

Întrebat despre lipsa evidenței banilor încasați în plus, executorul a recunoscut parțial că volumul mare de muncă poate genera omisiuni, dar cere documente justificative pe hârtie.

„Nu negăm, deci categoric nu negăm niște declarații de a doamnei, numai că ne trebuie confirmarea la tot ce vorbește, să nu rămână doar la nivel declarativ. Poate undeva și s-a omis – din 2018… eu am mii de dosare. Să-mi prezinte orice document confirmativ despre plată, eu cu plăcere primesc și am să încetez dosarul. Numai că eu știu precis că nu are”, a spus executorul.

Documentele analizate de ZdG, eliberate de instituțiile statului și de bancă, arată o discrepanță în gestionarea plăților și indică faptul că s-ar fi plătit către executor cu aproximativ 17.000 de lei mai mult decât suma inițială stabilită de instanță.

În timp ce executorul judecătoresc precizează că orice obiecție în activitatea sa poate fi contestată pe cale judiciară, procedura de executare rămâne deschisă, menținând interdicțiile aplicate debitoarei.